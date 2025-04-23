俄烏戰爭｜魯比奧缺席倫敦會談　俄羅斯無人機襲擊巴士9人死

烏克蘭、英國、歐盟及美國的代表原定今日（23日）在英國倫敦進行會談，討論推動俄羅斯及烏克蘭達成停火協議。不過美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）以後勤的問題而選擇缺席，並改由美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）代表出席。而在會談前的一夜，烏克蘭第聶伯羅地區城鎮的馬哈，被俄羅斯一架無人機襲擊，擊中一輛巴士。烏克蘭方面指事件造成9人死亡，至少30人受傷。

原定會出席倫敦會議的魯比奧，臨時以後勤原因而缺席。英國的外交部表示周三的會談會繼續，但層級就被降低。官方向媒體表示會繼續進行官方的討論，但會閉門舉行，不會有傳媒拍攝。美國有線新聞網絡（CNN）就指，魯比奧不出席會議，是因為烏克蘭拒絕接受將克里米亞「割讓」給俄羅斯有關。美國副總統萬斯（JD Vance）早前已威脅會中止周三的會談。不過烏克蘭的歐洲盟友，包括英國、法國等，仍希望可以解決有關的分歧。今日的會議原本是為討論上星期在巴黎所討論有關美國提出的停火條件。