俄烏戰爭｜魯比奧：烏克蘭擬提局部停火 美方或恢復軍援 烏須犧牲土地換和平

美國國務卿魯比奧周一抵達沙特阿拉伯，將就結束戰爭與烏克蘭高層官員會談。他說，如果烏克蘭承諾推動和平進程，美國可能恢復對烏軍援，又說烏克蘭可望提議局部停火。
魯比奧表示，近日暫停對烏克蘭的軍事和情報支援，「是因為我們認為烏方沒有致力」透過談判結束俄烏戰爭，但如果情況改變，美國政策很可能也會改變，「希望我們明天將有一場非常順利的會談」。
局部停火是結束戰爭所需的讓步
魯比奧周二將與烏克蘭官員會談。他周一在飛往沙特吉達的專機上受訪稱，他希望華府切斷對烏克蘭軍援一事能在會談中「解決」，「顯然明天發生的一切將是關鍵」。他並指，烏克蘭可望提議局部停火，「我不是說單是這就足夠，但這算是終結戰爭所需的讓步」。
魯比奧：烏克蘭須作出艱難決定
魯比奧表示：「我們在此要傳達的重要訊息是，烏克蘭準備好要做出艱難決定，一如俄羅斯也必須做出艱難決定來結束這場衝突，或至少以某種方式讓事情停下來。」
魯比奧再暗示烏克蘭無法收復失地
《紐約時報》指出，魯比奧不願明說和平協議可能的框架，但再次強調俄烏各讓一步，將是和談的重心。他說：「我認為雙方都應認清，無法靠軍事方式化解衝突。俄羅斯無法征服整個烏克蘭，而烏克蘭在任何合理時間內也很難回復到2014年之前的國土狀態。」
美聯社報道，兩名烏克蘭高層官員周一表示，烏方代表團將提議的停火範圍涵蓋黑海地區及遠程導彈空襲，還有將提議釋放戰俘。他們又指，烏方代表團已準備好在會談期間與美方簽署一項有關烏克蘭稀土礦產開採權的協議，這是美國總統特朗普亟欲達成的協議。
澤連斯基：會談將具建設性
烏克蘭總統澤連斯基不會出席會談，他在社交平台X發文說，烏克蘭在與美方會談的立場將「充分具建設性」，「我們希望有實質成果」。