俄烏戰爭｜魯比奧：烏克蘭擬提局部停火 美方或恢復軍援 烏須犧牲土地換和平

魯比奧在飛往沙特的專機上受訪。(美聯社)

美國國務卿魯比奧周一抵達沙特阿拉伯，將就結束戰爭與烏克蘭高層官員會談。他說，如果烏克蘭承諾推動和平進程，美國可能恢復對烏軍援，又說烏克蘭可望提議局部停火。

魯比奧表示，近日暫停對烏克蘭的軍事和情報支援，「是因為我們認為烏方沒有致力」透過談判結束俄烏戰爭，但如果情況改變，美國政策很可能也會改變，「希望我們明天將有一場非常順利的會談」。

局部停火是結束戰爭所需的讓步

魯比奧周二將與烏克蘭官員會談。他周一在飛往沙特吉達的專機上受訪稱，他希望華府切斷對烏克蘭軍援一事能在會談中「解決」，「顯然明天發生的一切將是關鍵」。他並指，烏克蘭可望提議局部停火，「我不是說單是這就足夠，但這算是終結戰爭所需的讓步」。