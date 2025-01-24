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國際
2025-01-24 13:45:56

俄烏戰爭｜BBC：北韓援俄部隊折損4成　料4月中旬全滅

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BBC稱北韓援俄部隊3個月就有40%兵力傷亡、千人戰死。（資料圖／路透社）

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北韓「暴風軍團」投入俄烏戰爭援助俄軍，赴西部庫斯克地區打仗。但據《BBC》報道，這支部隊僅在3個月內已有近40%官兵傷亡，當中確定戰死的就有千人，而且可能在不久後就會團滅。

約有1,000人被殺

報道引述不具名的西方官員，北韓派出約1.1萬名士兵到俄羅斯作戰，當中已造成4,000人傷亡。戰場傷亡人員當中，包括被殺、受傷、失蹤或被俘的人。官員表示，截至1月中旬為止，這4,000人當中約有1,000人被殺。

報道指出，普京盟友金正恩派暴風軍團援俄作戰，為的就是幫助俄羅斯在今年稍晚時候可能進行的停火談判之前，將烏克蘭軍隊逐出俄羅斯。但據上述數據顯示，金正恩為此付出極大的代價。

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烏克蘭 烏克蘭 烏克蘭 衛星圖像顯示，北韓KN-23導彈製造廠正在擴建(圖片中央下方位置)，這種導彈供俄羅斯用來攻擊烏克蘭。(路透社) 衛星圖像顯示，北韓KN-23導彈製造廠正在擴建(圖片中央位置)，這種導彈供俄羅斯用來攻擊烏克蘭。(路透社)

「沒有受過訓練或任何保護」

前英國陸軍坦克指揮官戈登上校（Hamish de Bretton-Gordon）受訪時表示，被北韓視為精銳部隊的「暴風軍團」，在幾乎「沒有受過訓練或任何保護」情況下，就被推上戰場，一切都如瞎子摸象。

南韓情報單位訊息指出，北韓軍隊對現代戰爭現況沒有做好準備，而且容易成為烏克蘭FPV自殺無人機鎖定的攻擊目標。而按照美國華盛頓智庫「戰爭研究所（ISW）」資料推估，北韓約1.1萬士兵預估將於4月中旬左右全數陣亡或負傷。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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