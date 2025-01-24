俄烏戰爭｜BBC：北韓援俄部隊折損4成　料4月中旬全滅

北韓「暴風軍團」投入俄烏戰爭援助俄軍，赴西部庫斯克地區打仗。但據《BBC》報道，這支部隊僅在3個月內已有近40%官兵傷亡，當中確定戰死的就有千人，而且可能在不久後就會團滅。

約有1,000人被殺

報道引述不具名的西方官員，北韓派出約1.1萬名士兵到俄羅斯作戰，當中已造成4,000人傷亡。戰場傷亡人員當中，包括被殺、受傷、失蹤或被俘的人。官員表示，截至1月中旬為止，這4,000人當中約有1,000人被殺。

報道指出，普京盟友金正恩派暴風軍團援俄作戰，為的就是幫助俄羅斯在今年稍晚時候可能進行的停火談判之前，將烏克蘭軍隊逐出俄羅斯。但據上述數據顯示，金正恩為此付出極大的代價。