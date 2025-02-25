俄烏戰爭3周年 習近平普京通話 中方準備協助和平結束戰事

俄烏戰事昨踏入3周年。國家主席習近平與俄羅斯總統普京通電話，商討中俄關係及烏克蘭危機，表示中方準備好協助和平結束戰事。烏克蘭總統澤連斯基前日則召開發布會，如果他離職可為烏克蘭帶來和平及加入北約，他願意立即放棄總統職位。澤連斯基強調在未來可能達成的停火協議後，美國必須提供安全保障。
習近平指出，中俄兩國各部門正按照雙方達成的共識，穩步推進各領域合作；歷史和現實昭示，中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友。中俄關係具有強大內生動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行，為各自發展振興助力，為國際關係注入穩定性和正能量。
普京向習近平介紹俄美接觸最新情況，稱俄致力於消除俄烏衝突根源，達成可持續和長久的和平方案。習近平表示支持，指中方準備好協助和平結束戰事，強調烏克蘭危機全面升級之初，他就提出解決危機的「四個應該」等基本主張。去年9月，中國同巴西一道，會同部分全球南方國家成立烏克蘭危機「和平之友」小組，為推動危機政治解決營造氛圍、積累條件。中方樂見俄羅斯及有關各方為化解危機作出積極努力。雙方同意繼續通過各種方式保持溝通協調。
澤連斯基︰願下台換取和平
美國總統特朗普上任後改變對烏克蘭立場，要求達成礦產協議，獲得烏克蘭稀土5,000億美元的利潤，以補償美國這3年對烏克蘭的援助，意味烏克蘭多代人將為此付出代價。澤連斯基周日重申，美國給了烏克蘭1,000億美元，不是5,000億美元。他說「這是一筆撥款資助，贈款不是債務」。澤連斯基說，他目前最關注的是烏克蘭的安全，「若你們真希望我離開(總統)這個職位，我願意接受」，但指想以此換取烏克蘭加入北約。他希望能在特朗普與普京會面前，先與特朗普會談。澤連斯基呼籲美烏達成「相互理解」，在未來可能達成的停火協議後，美國必須提供安全保障。十多位歐洲及其他國家領導人，在俄烏戰爭3周年之際在基輔出席峰會，包括歐盟委員會主席馮德萊恩及歐洲理事會主席科斯塔等，以示支持烏克蘭；至美俄在當地時間周二於沙特阿拉伯的第二度會晤，則繼續不讓烏方參與。