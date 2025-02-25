俄烏戰爭3周年 習近平普京通話 中方準備協助和平結束戰事

俄烏戰事昨踏入3周年。國家主席習近平與俄羅斯總統普京通電話，商討中俄關係及烏克蘭危機，表示中方準備好協助和平結束戰事。烏克蘭總統澤連斯基前日則召開發布會，如果他離職可為烏克蘭帶來和平及加入北約，他願意立即放棄總統職位。澤連斯基強調在未來可能達成的停火協議後，美國必須提供安全保障。

習近平指出，中俄兩國各部門正按照雙方達成的共識，穩步推進各領域合作；歷史和現實昭示，中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友。中俄關係具有強大內生動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行，為各自發展振興助力，為國際關係注入穩定性和正能量。