俄烏談判｜俄：大幅減基輔軍事行動 傳阿巴莫域治中毒脫皮失視力

英超球會車路士班主、遭西方制裁的俄億萬富豪阿巴莫域治(Roman Abramovich)被指居中調停俄烏停火，有傳本月初他在烏首都基輔會談期間，與烏官員食朱古力和飲水數小時後出現中毒徵狀，包括脫皮和短暫失視力。他昨有份出席在土耳其舉行的俄烏會談，以非官方代表身份坐在土耳其總統埃爾多安發言人的身旁，看來精神不錯。烏外長庫列巴會前警告談判代表團不要飲食或碰觸任何物品，以防遭落毒。俄烏會談則現突破，參與談判的俄羅斯副防長福明在雙方會晤3小時後宣布，大幅削減基輔和北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)周邊軍事行動。

《華爾街日報》稱，阿巴莫域治應烏克蘭的要求，協助俄烏談判停戰，與最少兩名烏官員懷疑中毒，出現眼紅、不停流眼水和刺痛，臉和雙手脫皮。他更失去視力數小時，並出現吞嚥困難。眾人情況之後好轉，並無生命危險。烏談判代表和外長庫列巴卻否認，指有很多揣測和陰謀論，外界不應相信未經證實的消息。克里姆林宮回應稱，那不是事實，是「資訊戰」一部分，並指阿巴莫域治並不是官方談判成員，但承認他有居中調停。

美官員指情報認為是「環境」原因令阿巴莫域治等人不適，不是中毒。惟有消息人士向路透社證實事件，指阿巴莫域治不會受阻嚇，繼續其調停工作。調查新聞網站Bellingcat引述專家稱，他們中毒或涉化武，劑量不構成生命危險，目的是恐嚇受害者。

烏中立換土耳其等國北約式安全保障

俄烏談判方面，烏方公開較以往明確的條件，包括烏克蘭成為中立國，不會加入北約等軍事聯盟，也不會讓外國建設軍事基地，那是俄方提出的主要條件。不過，烏方要求根據北約的集體防禦規章，由波蘭、以色列、土耳其和加拿大等向烏克蘭提供安全保障。烏方又建議，2014年遭俄羅斯吞併的克里米亞地位問題，進行為期15年的諮詢。俄副防長福明會後發聲明，指烏的中立、不擁核地位及安保建議是務實的提議，俄軍因此大幅削減基輔及切爾尼戈夫地區的軍事行動，以增雙方互信及建立進一步談判條件，但他未有提及遭俄軍佔領的烏東和被圍困的南部城市馬里烏波爾。俄方又同意，在雙方外長定出具體和平條約後，總統普京會與烏總統澤連斯基會晤。