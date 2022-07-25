俄烏達成糧食出口協議僅一天 黑海港口遭俄軍轟炸

俄烏戰爭引發全球糧食危機，作為世界糧倉之一的烏克蘭，因港口被俄方封鎖，導致穀物未能如常出口。在聯合國斡旋下，俄烏上周五於土耳其達成協議，恢復黑海城市敖德薩(Odesa)出口運輸，但事隔僅一天，港口即被俄軍巡航導彈轟炸。烏國總統澤連斯基批評俄方行為「野蠻」，指事件反映不能信任莫斯科，聯合國、美、英及歐盟亦譴責。 路透社指，自俄軍封鎖烏克蘭港口以來，有數以千萬噸穀物未能出口，在協議下，烏方將引導船隻從3個港口，包括敖德薩、切爾諾莫斯克及尤日內，在安全通道航行，然後經博斯普魯斯海峽(Bosporus Strait)開往土耳其，檢查後再前往目的地，目標是恢復至每月出口500萬噸糧食的戰前水平。

俄軍︰擊中軍艦及美反艦導彈庫 烏克蘭發放片段，指敖德薩有船隻及一個泵站，於前日早上被兩枚俄軍「口徑」巡航導彈擊中、另外兩枚被攔下，斥俄方違反協議；烏克蘭外交部發言人形容，襲擊如同向聯合國秘書長古特雷斯及土耳其總統埃爾多安臉上吐口水。烏國總統澤連斯基則批評，事件反映不能信任莫斯科，「若世上有人仍說可與俄羅斯對話，有需要達成某些協議，這就是下場。」土耳其起初指俄軍否認發動襲擊，但俄外交部其後表示，被擊中的是烏軍軍艦及存放美國提供的反艦導彈的一個倉庫。烏克蘭傳媒引述烏軍稱，當局周日會再嘗試恢復出口穀物，並指港口儲存穀物的區域沒被炮火擊中。