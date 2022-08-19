俄版星巴克開張　新老闆稱標誌「並不相似」

俄羅斯自2月入侵烏克蘭後，多個國際品牌宣布退出俄國市場。面對大量失業及閉店之下，俄羅斯採取以俄羅斯商人接手取代的方式「重生」，繼早前有麥當勞之後，俄羅斯版的「星巴克」亦已經重開。

由俄羅斯饒舌歌手與食肆商人合作的「Star Coffee」在周四(18日)於莫斯科開幕，「Star Coffee」的標誌與星巴克有點相似，同樣中間一個女性的圖像，只是星巴克的是美人魚，而Star Coffee就沒有魚尾；同時標誌以圓形，在外框有兩粒星及寫上Star Coffee的名字。Star Coffee的老闆Anton Pinskiy就指：「人們可能看法有不同，不過如果你比對一下，除了同是圓形，你找不到其他相同的地方。」

至於合作的饒舌歌手Timati指出，Star Coffee的供應商與星巴克也有不同：「我們尋找了其他供應商，找合適的烘焙師，以及由咖啡師重新為咖啡豆組合，我相信我們的產品是有競爭力。」星巴克原本在俄羅斯有約130間分店，聘請接近2,000人，Pinskiy表示其他的店舖會在8至9月陸續重開。

稱星巴克將無法取回經營權

俄羅斯的星巴克原本由一間科威特的企業營運，Timati表示該公司在星巴克退出之後就不打算再在俄羅斯經營，而他們就在多個投標者手中取得經營權，並成立「自己的品牌」。在退出俄羅斯市場，雷諾汽車以及麥當勞都是把經營權出售予俄羅斯的新公司，並有機會可以購回，不過Pinskiy指這對星巴克並不適用。而Pinskiy亦未有透露以多少費用購入，僅表示自己投資的金額比投得經營權的金額要高。

路透社報道指，Timati是俄羅斯著名饒舌歌手，並且合作成立另一間快餐連鎖店的Black Star Burger，而這位饒舌歌手據稱是親克里姆林宮的藝人，並且曾在歌詞說「普京是我好友」。