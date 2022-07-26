俄特技人帶8歲仔表演飛車 凌空著地起火 孩子險死(有片)

特技人之子，小小年紀就玩命！英國《每日郵報》報道，俄羅斯40歲特技人科切爾加(Sergey Kocherga)與8歲兒子蒂穆爾(Timur)一起表演飛車時失手，當時由他駕車，兒子坐在旁邊，特技車剷過高台，要飛越一火堆和兩架車，準確地落在對面的斜台上。
從片段可見，特技車車頭猛撞第一架車，空中翻了一圈後落在第二架車旁邊，特技車隨即爆出火焰，幸而工作人員立即上前撲火，並拉出男童。報道指，科切爾加手臂和背部燒傷，兒子沒有受傷，更可完成餘下的特技演出。
觀眾鬧爆
科切爾加出身自特技人世家，父親是特技人，兒子蒂穆爾自3歲起便參與特技表演，今次卻險些喪命。不少觀眾見特技車著地起火，都嚇了一驚，觀眾Maria Polyakova受訪稱，「他們來自特技世家，看來這是他們的生活方式，但對我來說，這是恐怖。用8歲小孩來做這樣的危險表演，我無法接受」。她說，科切爾加3年前曾承認這是最危險的飛車特技表演，他不會讓兒子參與，「兒子現在8歲，他看來早已決定他可以參與」。
沒道歉 稱天生是特技人
她憶述，所幸工作人員當時反應快，數秒內便把男童拉出並除下頭盔，她看到男童「嚇到全身顫抖」，「他只是個男童，根本沒有自我保護的意識」。另有觀眾猜測，科切爾加當時可能太過疲倦以致出錯，「正常來說，一日最多做一個表演，但他們4日做了6個演出，體力上很難應付」。
帶著年幼兒子做危險特技，被觀眾鬧爆，但科切爾加並沒就此道歉，只說「我的職業是特技人，常要面對危險，我們選擇這樣做……我們仍活著、安全、身體沒大礙」。俄羅斯相關部門已就事件展開「程序調查」，檢察當局也將啟動刑事調查。