俄特技人帶8歲仔表演飛車 凌空著地起火 孩子險死(有片)

特技人之子，小小年紀就玩命！英國《每日郵報》報道，俄羅斯40歲特技人科切爾加(Sergey Kocherga)與8歲兒子蒂穆爾(Timur)一起表演飛車時失手，當時由他駕車，兒子坐在旁邊，特技車剷過高台，要飛越一火堆和兩架車，準確地落在對面的斜台上。

從片段可見，特技車車頭猛撞第一架車，空中翻了一圈後落在第二架車旁邊，特技車隨即爆出火焰，幸而工作人員立即上前撲火，並拉出男童。報道指，科切爾加手臂和背部燒傷，兒子沒有受傷，更可完成餘下的特技演出。

觀眾鬧爆

科切爾加出身自特技人世家，父親是特技人，兒子蒂穆爾自3歲起便參與特技表演，今次卻險些喪命。不少觀眾見特技車著地起火，都嚇了一驚，觀眾Maria Polyakova受訪稱，「他們來自特技世家，看來這是他們的生活方式，但對我來說，這是恐怖。用8歲小孩來做這樣的危險表演，我無法接受」。她說，科切爾加3年前曾承認這是最危險的飛車特技表演，他不會讓兒子參與，「兒子現在8歲，他看來早已決定他可以參與」。