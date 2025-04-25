俄狂轟基輔9死逾70傷 澤連斯基提立即全面停火

俄羅斯、烏克蘭與美國就結束俄烏戰爭的會談陷入停滯，烏總統澤連斯基周三提出俄烏「立即、全面且無條件」停火。惟同一天，俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，總統普京支持美國總統特朗普提出的全面停火建議，但先要釐清所有細節，包括須解決歐洲向烏克蘭軍援的問題。各方聚焦停火談判之際，周四凌晨，俄軍卻對烏首都基輔發動去年夏天以來最大規模導彈襲擊，至少造成9死逾70傷。

基輔多處凌晨傳來爆炸聲並起火，當局指多幢住宅大樓遭導彈擊中，多人被埋瓦礫堆中，另有大批居民逃到大樓地下室暫避。基輔上一次遭俄軍導彈攻擊是在4月初，至少3傷。烏第二大城市哈爾科夫凌晨亦受到7枚導彈攻擊。特朗普其後發文表示：「俄羅斯攻擊基輔，我不高興。這沒必要，很錯的時間點。弗拉迪米爾(普京)，停手！每月有5,000士兵陣亡，讓我們達成和平協議！」