俄狂轟基輔9死逾70傷 澤連斯基提立即全面停火

俄羅斯、烏克蘭與美國就結束俄烏戰爭的會談陷入停滯，烏總統澤連斯基周三提出俄烏「立即、全面且無條件」停火。惟同一天，俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，總統普京支持美國總統特朗普提出的全面停火建議，但先要釐清所有細節，包括須解決歐洲向烏克蘭軍援的問題。各方聚焦停火談判之際，周四凌晨，俄軍卻對烏首都基輔發動去年夏天以來最大規模導彈襲擊，至少造成9死逾70傷。
基輔多處凌晨傳來爆炸聲並起火，當局指多幢住宅大樓遭導彈擊中，多人被埋瓦礫堆中，另有大批居民逃到大樓地下室暫避。基輔上一次遭俄軍導彈攻擊是在4月初，至少3傷。烏第二大城市哈爾科夫凌晨亦受到7枚導彈攻擊。特朗普其後發文表示：「俄羅斯攻擊基輔，我不高興。這沒必要，很錯的時間點。弗拉迪米爾(普京)，停手！每月有5,000士兵陣亡，讓我們達成和平協議！」
澤連斯基：不排斥任何和平方案
俄軍襲擊前，澤連斯基重提停火建議，表示近期俄烏敵對行動力度大減，烏方建議延長「空中靜默」至少30天，並實現全面停火。他說，烏方已準備好至少對民用設施實施立即停火，也不排斥任何「可帶來停火和進一步真正和平」的解決方案。
佩斯科夫同日指，俄美仍保持聯絡，兩國領袖會晤正籌備中，儘管普京對與各方接觸持開放態度，但俄暫未與烏歐進行接觸，俄方也繼續反對歐洲軍隊作為「潛在和平協議」的一部分而部署到烏克蘭，「這相當於北約部隊在烏部署」。
特朗普發文批評澤連斯基拒絕承認克里米亞為俄羅斯合法領土的言論煽動、妨礙和談，只會延長戰火，又指烏克蘭早在2014年已失去克里米亞，沒有討論餘地。澤連斯基貼出特朗普第一任期國務卿蓬佩奧2018年發表的「克里米亞宣言」作回應。宣言指，美國「反對俄羅斯意圖併吞克里米亞，並承諾維持這項政策，直到烏克蘭得以恢復領土完整」。澤連斯基說：「我們堅信我們的夥伴，特別是美國，會遵循其堅定的決策。」