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國際
2024-12-18 23:00:39

俄生化部隊司令遇弒案 烏茲別克男收10萬美元放炸彈(有片)｜俄烏戰爭

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俄羅斯

網傳片段可見基里洛夫與助手(紅圈)爆炸前步出大樓。(互聯網)

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俄羅斯武裝部隊核子、化學和生物防護部隊司令基里洛夫(Igor Kirillov)周二在莫斯科遭炸彈殺死，俄羅斯當局迅速拘捕一名29歲烏茲別克男子。他供稱遭烏克蘭情報機關招攬，行弒基里洛夫以換取10萬美元(約78萬港元)酬勞，以及獲准移居歐盟國家。

當局周三稱，疑犯在莫斯科一個地區被捕。他指，他依照烏克蘭情報機關的指令，來到莫斯科，並買了一架電動滑板車，以及收到一枚炸彈。他在調查中向調查人員展示如何將炸彈安裝在電動滑板車內，並放於基里洛夫所居住大樓外。

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俄生化部隊司令遇弒｜街上汽車裝鏡頭串流回烏克蘭

調查人員又稱，根據該疑犯所述，他在一輛租來的汽車裝上鏡頭拍攝襲擊過程，讓位處烏克蘭第聶伯羅市的策劃者直擊有關行動。網上流傳片段可見兩名男子在清晨6時10分左右步出大樓，未幾冒出強大爆炸火光。俄媒稱，事件涉及兩名疑犯，另一人負責將安裝有鏡頭的汽車停泊在附近，他或者遭人利用，對烏克蘭的施襲並不知情。報道指，街上監控鏡頭拍到兩輛可疑汽車，當局從而追緝兇徒。

俄生化部隊司令遇弒｜莫斯科居民：感戰爭逼近

美國政府稱，事前並不知情。俄羅斯外交部發言人則揚言，會找出所有涉及人士並予以懲罰。英國廣播公司(BBC)訪問了事發莫斯科地區居民，她稱以為戰事遠離他們，但今次事件發生在家門外，情況完全不同了，感到恐懼。她又說，周圍傳來的聲音令人緊張，擔心是無人機或大廈內裝有甚麼。

俄生化部隊司令遭炸死片段

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