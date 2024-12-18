俄生化部隊司令遇弒案 烏茲別克男收10萬美元放炸彈(有片)｜烏克蘭局勢

當局周三稱，疑犯在莫斯科一個地區被捕。他指，他依照烏克蘭情報機關的指令，來到莫斯科，並買了一架電動滑板車，以及收到一枚炸彈。他在調查中向調查人員展示如何將炸彈安裝在電動滑板車內，並放於基里洛夫所居住大樓外。

俄生化部隊司令遇弒｜街上汽車裝鏡頭串流回烏克蘭

調查人員又稱，根據該疑犯所述，他在一輛租來的汽車裝上鏡頭拍攝襲擊過程，讓位處烏克蘭第聶伯羅市的策劃者直擊有關行動。網上流傳片段可見兩名男子在清晨6時10分左右步出大樓，未幾冒出強大爆炸火光。俄媒稱，事件涉及兩名疑犯，另一人負責將安裝有鏡頭的汽車停泊在附近，他或者遭人利用，對烏克蘭的施襲並不知情。報道指，街上監控鏡頭拍到兩輛可疑汽車，當局從而追緝兇徒。

俄生化部隊司令遇弒｜莫斯科居民：感戰爭逼近

美國政府稱，事前並不知情。俄羅斯外交部發言人則揚言，會找出所有涉及人士並予以懲罰。英國廣播公司(BBC)訪問了事發莫斯科地區居民，她稱以為戰事遠離他們，但今次事件發生在家門外，情況完全不同了，感到恐懼。她又說，周圍傳來的聲音令人緊張，擔心是無人機或大廈內裝有甚麼。