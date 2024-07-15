俄男參加北韓夏令營　爆清晨6點起身抺金日成金正日銅像

一批俄羅斯青少年將於7月下旬前往北韓，參加為期約1個星期的夏令營，預計將住在北韓最大營地「松濤園」，裡面有水族館、海灘、親水公園等。另一方面，一名於9年前到北韓參加過夏令營的俄羅斯男子透露，當年未成年的他們不僅能在北韓購買煙酒，還被要求清晨6點起來擦拭金日成銅像。

綜合報道，現年25歲俄羅斯男子Yuri Frolov近日向外媒表示，他在2015年與2016年曾到北韓參加夏令營。他透露，小時候看了北韓相關的紀錄片後，對北韓充滿好奇，後來參與「聲援朝鮮」的北韓組織，獲得到北韓參加夏令營的機會。當年為期15天的夏令營，包含機票食宿的費用約為500美元(約3,900港元)。Yuri Frolov指，抵達北韓後，最初2天待在平壤時，經常感覺受到監視。他也透露夏令營參加者在北韓商店能輕易買到煙和酒，不受年齡限制。他們從平壤移動到元山的松濤園後，見到來自寮國、奈及利亞、坦桑尼亞、中國等地的青少年，但他們只有在夏令營最後一天，才與北韓當地青少年見面與交流。