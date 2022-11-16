俄男玩越野電單車　失平衡慘墮百米山崖亡(有片)

俄羅斯1名專業越野車手，日前在山崖上訓練特技時，突然不小心失去平衡，從車上摔下後，在朋友面前滾下100米高山崖，其生前最後畫面及意外全程在網上曝光，其友人指，沒想到他因為一個小失誤而喪命。

疑踏空 失平衡墜落懸崖 俄羅斯38歲男子Mikhail Blumenfeld是1名專業越野車手，上周日(12日)在卡斯洛達市一個山崖上訓練特技時，因為失去平衡，從車上跌下後，直滾落100米的山崖死亡。從其友人拍攝的影片顯示，Mikhail Blumenfeld騎著電單車在山崖上一條狹窄的小山路準備開車，惟他疑似察覺情況有誤，突然煞停，詎料他企圖伸腳踏地時，疑踏了個空，整個人頓失平衡，墜落懸崖，他先跌落近乎筆直的十數米崖，再滾落百米深谷，沿途翻起沙塵不見影蹤。Mikhail Blumenfeld在救護車趕到前便已經身亡，初步報告顯示，事件是因為沒有控制好車子，詳細原因仍待進一步調查。

友人：沒想到因為一個小失誤而喪命 當地媒體報道，布魯曼菲德與妻子一共育有2名孩子，其37歲妻子Julia表示，「他(Mikhail Blumenfeld)從14歲就開始從事這項運動，技術非常好，我不明白為何會發生這樣的事」。死者的朋友指出，已經和Mikhail Blumenfeld一起駕駛電單車長達10年，形容對方是一名經驗非常豐富的電單車手，沒想到會因為一個小失誤而喪失性命。 慎入！以下片段或帶來不安