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國際
2024-11-11 12:33:00

俄發行2025年月曆　驚見習近平與普京「同框」曬手瓜

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俄發行2025年月曆，驚見習近平與普京同框「曬肌」。(網上圖片)

俄發行2025年月曆，驚見習近平與普京同框「曬肌」。(網上圖片)

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俄羅斯一個支持安全情治單位退役人員的基金會近日發行2025年月曆，封面赫然是國家主席習近平和俄羅斯總統普京「同框」畫像，兩人皆被繪畫成精壯肌肉男，背景則是莫斯科紅場建築地標。

這份年曆由俄羅斯聯邦安全局特殊目的中心特別行動局「C」的退伍軍人支持的慈善基金會、以及與基金會有關的時尚雜誌「Freedom Strength Beauty(自由．力量．美麗)發行。Freedom Strength Beauty縮寫即為FSB(俄羅斯聯邦安全局)2025年月曆畫像中，普京穿有據說象徵人民團結的「Z」字樣黑色上衣，習近平站在站普京後，嘴角微微上揚帶著笑意，衣服左肩畫有五星紅旗、左胸畫有一條龍。兩人均被繪畫成精壯兼「手瓜起𦟌」，普京更是手爆青筋

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Freedom Strength Beauty網站介紹。 月曆已在俄羅斯網購平台Ozon上架。

月曆已在俄羅斯網購平台上架

根據Freedom Strength Beauty網站介紹，月歷由莫斯科藝術家 Tatyana Kazantseva 創作，尺寸為297420毫米，即3A尺寸，已在俄羅斯網購平台Ozon上架，每個售價為2,885盧布(230港元)

該團體於今日1月所發行的2024年月曆，呈現一名高大魁梧的俄羅斯古代勇士在美國國會大廈前，把矮小的「西方人」這名「西方人」的身上有英國、美國、波蘭、歐盟和烏克蘭旗幟，以及象徵LGBTQ+平權的彩虹旗。

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