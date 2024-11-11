俄發行2025年月曆　驚見習近平與普京「同框」曬手瓜

俄羅斯一個支持安全情治單位退役人員的基金會近日發行2025年月曆，封面赫然是國家主席習近平和俄羅斯總統普京「同框」畫像，兩人皆被繪畫成精壯肌肉男，背景則是莫斯科紅場建築地標。

這份年曆由俄羅斯聯邦安全局特殊目的中心特別行動局「C」的退伍軍人支持的慈善基金會、以及與基金會有關的時尚雜誌「Freedom Strength Beauty」(自由．力量．美麗)發行。Freedom Strength Beauty縮寫即為FSB(俄羅斯聯邦安全局)。2025年月曆畫像中，普京穿有據說象徵人民團結的「Z」字樣黑色上衣，習近平站在站普京後，嘴角微微上揚帶著笑意，衣服左肩畫有五星紅旗、左胸畫有一條龍。兩人均被繪畫成精壯兼「手瓜起𦟌」，普京更是手爆青筋。