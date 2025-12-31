俄稱烏無人機圖襲普京官邸 澤連斯基斥謊言無意停戰

美烏總統周日「特澤會」結束後，俄羅斯外長拉夫羅夫周一突然指控，烏克蘭徹夜出動91架無人機企圖襲擊位於俄北部、總統普京其中一個官邸，而全數來襲無人機已遭擊落。他指，俄方不會退出目前為結束俄烏戰爭舉行的談判，但將調整談判立場。拉夫羅夫並未有展示襲擊證據，形容這是「國家恐怖主義」，俄方將作出報復。烏克蘭總統澤連斯基否認有關襲擊，指這是俄「另一輪謊話」，以合理化對烏克蘭和首都基輔發動更多攻擊，而俄羅斯本身亦拒絕採取必要行動結束這場戰爭。

路透社稱，俄方所指的總統官邸位於諾夫哥羅德州的瓦爾代湖畔，於首都莫斯科以北360公里，守衛森嚴。暫未知俄方指控烏發動攻擊的期間，普京身在何處，而他上周六和周一在克里姆林宮舉行會議。普京未有公開評論事件。克里姆林宮則指責烏方有關襲擊舉動是蓄意破壞烏克蘭問題談判進程的恐怖事件，亦針對美國總統特朗普為解決俄烏戰事所作出的努力。發言人佩斯科夫周二重申，莫斯科不會退出談判，亦會繼續與美國對話。他又說，俄軍知道何時和以甚麼方式回應基輔的行動，並會在談判中採取更強硬立場。烏克蘭外長瑟比加周一呼籲國際譴責俄羅斯的不實指控，又於翌日指已過了近一天，但俄方仍未提供可信證據來支持有關指控；並指俄方不會提供任何證據，因為他們沒有，這場襲擊根本無發生。



與普京通話獲告知 特朗普：感憤怒 特朗普繼周日後，周一再與普京通電話，其後稱普京告知他有關襲擊。特朗普表示，「我不喜歡此事，這並不好」。他指進攻還進攻，但攻擊普京官邸是另一回事，這不是適當時候作出這類舉動，「我感到十分憤怒」。另方面，俄羅斯國防部周二稱，已在烏克蘭鄰國白俄羅斯部署可攜帶核彈的「榛樹」導彈系統；又指導彈系統發射、通訊、警衛等崗位人員已使用現代化的訓練設備完成培訓，正在熟悉新的作戰巡邏區域。普京本月初公布榛樹導彈系統將執行作戰任務時，曾警告若烏方及其西方盟友拒絕俄方的和談要求，將奪取烏克蘭更多土地。