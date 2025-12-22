俄空姐遭狂刺15刀倒斃杜拜酒店房 恐怖前夫千里跟蹤 施詭計入房刺殺

俄羅斯一名25歲空姐被發現陳屍杜拜一間5星級酒店房間，身上有超過15處致命刀傷，死狀慘烈。警方經調查後，拘捕她的41歲俄籍前夫，並查出他千里跟蹤，與同黨施詭計合謀襲擊前妻的恐怖手段。

英國《每日郵報》等媒體報道，25歲的安娜斯塔西婭(Anastasia)是俄羅斯勝利航空(Pobeda)的空姐，與41歲的摩根(Albert Morgan)結婚後多次因爭執報警，但其後均撤回對丈夫家暴的指控，結果兩人的婚姻關係僅維持了2年，之後離婚收場。

本月18日，安娜斯塔西婭被發現倒斃於杜拜波寧頓洲際Voco酒店的房間內，頸部、身體及手腳均有刀傷。杜拜警方翻查閉路電視畫面，鎖定疑犯身份及逃亡路線後，立即通報俄羅斯警方，疑犯抵達聖彼得堡時，立即將他拘捕。