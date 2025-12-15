俄網紅為博流量 將10歲囝囝裝膠袋抽真空 男童驚到尖叫(有片)

網紅為博流量，可以去到幾盡？俄羅斯網紅薩帕蒂納(Anna Saparina)近日在社群平台上發布影片，可見她將10歲兒子裝進大膠袋裡，並用吸塵機將膠袋抽真空，引發網民譁然。事件鬧大，吸引俄羅斯警方關注，正追緝這名網紅。

美國「People」雜誌本月11日引述俄羅斯官媒「俄新社」報道，薩帕蒂納在Instagram上傳影片，可見她的10歲兒子躺在保存衣物的大型膠袋內，她再使用吸塵機將膠袋抽真空。影片caption寫道：「當我請了第三周的病假。」

因影片引發爭議，薩帕蒂納的Instagram帳號已轉為不公開。該帳號原本有近2,000名追蹤者，影片下架後，因有網民截取，影片仍持續在網上流傳數日。

