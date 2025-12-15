俄網紅為博流量 將10歲囝囝裝膠袋抽真空 男童驚到尖叫(有片)

網紅為博流量，可以去到幾盡？俄羅斯網紅薩帕蒂納(Anna Saparina)近日在社群平台上發布影片，可見她將10歲兒子裝進大膠袋裡，並用吸塵機將膠袋抽真空，引發網民譁然。事件鬧大，吸引俄羅斯警方關注，正追緝這名網紅。
美國「People」雜誌本月11日引述俄羅斯官媒「俄新社」報道，薩帕蒂納在Instagram上傳影片，可見她的10歲兒子躺在保存衣物的大型膠袋內，她再使用吸塵機將膠袋抽真空。影片caption寫道：「當我請了第三周的病假。」
因影片引發爭議，薩帕蒂納的Instagram帳號已轉為不公開。該帳號原本有近2,000名追蹤者，影片下架後，因有網民截取，影片仍持續在網上流傳數日。
針對此事，俄羅斯內政部發聲明指，俄警方巡視網絡時，發現一段影片顯示一名女子可能對其未成年兒子作出非法行為，女子一邊用吸塵機抽真空，膠袋裡的兒子緊張得尖叫。通報顯示，事發於薩拉托夫(Saratov)，女子拍攝影片是為了發布在社交媒體帳號，博取流量。警方正追查涉事女子下落，以釐清事件細節。
報道指，警方已跟薩帕蒂納的母親聯絡上，母親證實，影片中的孩子是她的外孫，薩帕蒂納過去3、4年一直住在莫斯科。警方正調查薩帕蒂納是否對未成年的兒子有不當或違法行為。
😱A Russian mother filmed a dangerous experiment with her own child — and viewers were shocked— NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025
36-year-old Anna Saparina from Saratov runs a popular parenting blog, with some of her videos reaching millions of views.
She recently posted a video in which she puts her son into a… pic.twitter.com/H2c8e2NEXa