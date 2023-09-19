俄羅斯一種藥物意外短缺 莫斯科僅4間藥房有貨 與烏克蘭戰爭有關？

俄羅斯自去年2月攻打烏克蘭後，抗抑鬱藥Prozac出現短缺。俄羅斯報章《RBC》稱，截至9月15日，莫斯科近2,400間藥房僅4間有Prozac供購買，聖彼得堡1,300間藥房亦僅2間有貨。在新西伯利亞和喀山地區甚至沒有貨。當地一間最大連鎖藥房向該報承認Prozac缺貨，現在出售的是剩餘存貨。另有消息人士稱，最後一批Prozac的交貨日期是7月。
Prozac去年在俄羅斯的銷售量破紀錄，俄羅斯出兵烏克蘭後數星期該藥的需求大增63%。RBC稱，專家認為抗抑鬱藥銷量上升，是因為新聞不斷報道烏克蘭戰爭，加上經濟不景和西方的制裁，令俄羅斯民眾感到焦慮。例如普京徵召後備軍打仗，令國內家庭感壓力，而俄軍亦傷亡慘重，令俄人更加擔心。因俄羅斯出兵烏克蘭，Prozac美國生產商Eli Lilly於3月撤出俄羅斯市場，將俄國的分銷代理權交給Swixx Biopharma，後者稱會繼續供應Prozac。俄羅斯衛生部則強調，沒有暫停Prozac的運送。
烏克蘭局勢｜好戰評論員：飲伏特加可抗抑鬱
為應對制裁導致的藥物短缺，俄羅斯已批准約十多款與Prozac主要成份相同的替代抗抑鬱藥。據悉，除了Prozac，因西方公司限制供應，俄羅斯亦出現心血管藥物短缺，而丙型肝炎和癲癇治療藥物也缺貨。有報道指，2023年的預算所剩無幾，俄羅斯僅30%愛滋病毒感染者可接受俗稱「雞尾酒療法」的高效能抗愛滋病毒治療。
抗抑鬱藥短缺也引起支持出兵烏克蘭的好戰評論員關注，有人說：「讓他們去加入特別軍事行動，到了那裡抑鬱會消失。」另一人說，「飲伏特加啦。」俄羅斯盛產特加啦。