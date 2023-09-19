熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-09-19 18:35:59

俄羅斯一種藥物意外短缺 莫斯科僅4間藥房有貨 與烏克蘭戰爭有關？

分享：
俄羅斯

烏克蘭局勢｜俄羅斯聖彼得堡街上掛有招攬士兵的廣告。(美聯社)

俄羅斯自去年2月攻打烏克蘭後，抗抑鬱藥Prozac出現短缺。俄羅斯報章《RBC》稱，截至9月15日，莫斯科近2,400間藥房僅4間有Prozac供購買，聖彼得堡1,300間藥房亦僅2間有貨。在新西伯利亞和喀山地區甚至沒有貨。當地一間最大連鎖藥房向該報承認Prozac缺貨，現在出售的是剩餘存貨。另有消息人士稱，最後一批Prozac的交貨日期是7月。

Prozac去年在俄羅斯的銷售量破紀錄，俄羅斯出兵烏克蘭後數星期該藥的需求大增63%。RBC稱，專家認為抗抑鬱藥銷量上升，是因為新聞不斷報道烏克蘭戰爭，加上經濟不景和西方的制裁，令俄羅斯民眾感到焦慮。例如普京徵召後備軍打仗，令國內家庭感壓力，而俄軍亦傷亡慘重，令俄人更加擔心。因俄羅斯出兵烏克蘭，Prozac美國生產商Eli Lilly於3月撤出俄羅斯市場，將俄國的分銷代理權交給Swixx Biopharma，後者稱會繼續供應Prozac。俄羅斯衛生部則強調，沒有暫停Prozac的運送。

Prozac Prozac 俄羅斯 俄羅斯

烏克蘭局勢｜好戰評論員：飲伏特加可抗抑鬱

為應對制裁導致的藥物短缺，俄羅斯已批准約十多款與Prozac主要成份相同的替代抗抑鬱藥。據悉，除了Prozac，因西方公司限制供應，俄羅斯亦出現心血管藥物短缺，而丙型肝炎和癲癇治療藥物也缺貨。有報道指，2023年的預算所剩無幾，俄羅斯僅30%愛滋病毒感染者可接受俗稱「雞尾酒療法」的高效能抗愛滋病毒治療。

抗抑鬱藥短缺也引起支持出兵烏克蘭的好戰評論員關注，有人說：「讓他們去加入特別軍事行動，到了那裡抑鬱會消失。」另一人說，「飲伏特加啦。」俄羅斯盛產特加啦。

7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣 7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣 7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣 7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣 7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣 7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣 7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣 7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣
失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受