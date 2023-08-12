俄羅斯事隔47年再登月　「月球25號」探測器順利升空

據悉，「月球25號」計劃於8月23日在月球南極的博古斯拉夫斯基環形山（Boguslavsky crater）附近著陸，進行為期一年的科學研究任務。該探測器配備了分析月球土壤、等離子體和塵埃成分的儀器，主要是尋找月球上是否存在水、稀有礦物等資源。

俄烏戰事後遭西方制裁 登月計劃受阻

俄羅斯航天局表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭後遭到西方國家制裁，使其更難獲得西方技術，進而影響了俄國的太空計劃，此次「月球25號」就完全採用俄羅斯國產零件製成。而對於俄羅斯航天局來說，這次的主要任務是登陸月球，研究月球則是其次。他們希望藉著「月球25號」的登月，能夠恢復蘇聯時代失去的專業知識，並學習如何重新執行太空任務。俄羅斯過去在蘇聯時代曾是太空強國，在1958年9月至1976年8月期間執行過24次正式的探月任務。俄羅斯著名太空分析師維塔利·葉戈羅夫 (Vitaly Egorov) 說，俄羅斯不能在中美爭取太空超級大國稱號的競爭中缺席。

除了俄羅斯的「月球25號」，印度的「月船3號」月球探測器已於8月5日進入月球軌道，並計劃於8月23日在月球南極著陸。如果一切順利的話，「月球25號」和「月船3號」有機會能夠一同登上月球。

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