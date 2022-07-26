俄羅斯兩年後退出國際太空站 結束與美國20多年合作

俄羅斯出兵攻打烏克蘭，與西方國家關係鬧僵之際，該國新任太空局首長Yuri Borisov今日與總統普京會面時說，「我們會履行與合作夥伴的承諾，但已決定將在2024年退出國際太空站。」俄方將專注建設自己的太空站。美國太空總署(NASA)負責太空站的官員稱，他們事前未有收到俄方知會有意結束與美國的二十多年太空合作。

國際太空站於2000年投入運作，由美國、俄羅斯、日本、加拿大和歐洲太空總署聯手合作，作科學研究之用，並分為俄羅斯軌道和美國軌道兩部分，來自19個國家的逾200個太空人曾到訪。不足兩周前，美俄才公布一項太空人交流協議，9月起兩名俄國太空人將從美國佛羅里達州升空，而兩名美國太空人則乘坐俄國火箭往太空。未知俄國退出國際太空站決定會否影響有關協議。