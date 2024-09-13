俄羅斯兩架戰機繞飛日本列島　日方：或為中俄軍演項目

日本防衛省公布，12日有兩架俄羅斯軍用TU142巡邏機繞行日本列島。（圖／日本防衛省）

日本防衛省聯合參謀部12日宣布，有兩架俄羅斯軍用TU142巡邏機繞日本列島飛行，日本一架航空自衛隊戰鬥機緊急升空。

這是自2019年6月20日以來，日本國防部第16次確認並公開俄羅斯軍機繞行群島的情況。當時有兩架俄羅斯轟炸機兩度飛入並侵犯沖繩南大東島和東京八丈島附近空域。

自衛隊戰鬥機緊急升空

據日防衛省稱，這兩架巡邏機從島根縣隱木島海岸向南飛行，途經對馬海峽，經沖繩本島和宮古島之間，進入太平洋，飛越北方四島，最後由宗谷海峽飛往俄羅斯。

俄羅斯與中國在這幾天舉行大規模的聯合海空軍演「海洋2024」，範圍跨越大片海域，因此不排除俄軍軍機環繞日本列島飛行是演習項目之一。