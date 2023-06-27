俄羅斯兵變｜展示獲軍隊支持 普京克里姆林宮發表講話讚揚俄軍粉碎叛亂

俄羅斯發生震驚全球的叛亂事件，西方輿論認為俄總統、政治強人普京顏面盡失，權力受損。普京在華格納叛亂失敗兩天後首度露面，他繼周一深夜發表全國講話後，今日在克里姆林宮廣場向2,500名士兵、防衛人員、安全部隊和執法人員發表講話，讚揚他們平定這場叛亂，阻止內戰發生。他亦與安全人員舉行會議。普京的頻密亮相被認為向外界展示，他獲得軍隊的強力支持，並掌握一切，從而鞏固權力。

普京在防長紹伊古陪同下現身克里姆林宮廣場，他踏著紅地氈從樓梯步下，向在場的安全人員講話。除讚揚他們在叛亂中的表現外，他提及遭叛亂者擊落軍機的犧牲機師，並為他們默哀致意。有報道指，普京在今日的儀式和周一深夜的講話均提及犧牲的機師，似乎是為了平息好戰網紅及愛國分子的憤怒，他們不滿普里戈津和其部隊沒有因殺死空軍人員而受懲罰。普里戈津也在周一晚、普京發表全國講話前發布錄音講話，兩人的發表時機巧妙，普里戈津在講話中稱後悔擊落俄軍機，解釋這樣做是因為對方投下炸彈和發射導彈。當局無提及多少機師在行動中死亡，但有指十多人死亡。普京在講話中又稱，並無因叛亂撤回攻打烏克蘭的部隊，以平定今次叛亂，顯示今次危機無影響俄軍在烏克蘭的進攻。

供華格納3出路安撫 保留攻打烏克蘭實力

普京在周一深夜講話中，強調大多數華格納戰士是愛國者，只是遭人蒙騙利用。他雖無點名華格納創辦人普里戈津，但抨擊叛亂的組織者是叛國者，落入烏克蘭政府及其盟友的圈套。普京讚揚俄羅斯人民團結面對今次危機，軍隊和民眾均沒有支持華格納的叛亂，而華格納的基層成員亦無讓局面變成「重大流血衝突」。普京的發言似乎是一方面安撫華格納叛變的批評者，另一方面安撫華格納的支持者，平衡局面以免爆發另一場危機。

普京在發言中也正式決定參與叛變的華格納僱傭兵的命運，他們有3個選擇：加入俄羅斯軍隊、前往白俄羅斯或退役回家。有指普京輕輕放下叛變僱傭兵，是為了保留攻打烏克蘭的實力，願意繼續上戰場的人可以與俄軍簽署合約，併入俄軍編制。