俄羅斯兵變｜拜登與澤連斯基通話　促盟友勿令普京指西方干預華格納集團說法變得可信

烏克蘭總統澤連斯基表示，和美國總統拜登討論了俄羅斯僱傭兵組織華格納集團(Wagner group)短暫叛變的事件。美國白宮證實二人通話，並指拜登亦先後與英法德、加拿大領導人通電話，討論俄羅斯局勢，並重申對烏克蘭的堅定支持。
澤連斯基(Volodymyr Zelensky)在社交網站表示，與拜登的通話是積極和令人鼓舞。他和拜登討論了俄羅斯正在發生的事件，亦討論了美國提供更多武器特別是遠程導彈的援助，以及在下月北約峰會舉行前協調兩國的立場。他強調，國際社會必須向俄羅斯施壓，直至國際秩序恢復為止。
另外，澤連斯基指，同加拿大總理杜魯多通電話，分享烏方對瓦格納集團叛變事件的評估。他亦與波蘭總統杜達(Andrzej Duda)通話，討論戰況和扎波羅熱核電站面臨的威脅。
報道：美國表明無意捲入華格納集團事件
美國白宮表示，正在大衛營渡假的總統拜登，先後與英法德、加拿大及烏克蘭領導人通電話，討論俄羅斯局勢，並重申對烏克蘭的堅定支持。
有報道引述白宮消息指，拜登在通話中，敦促盟友不要令普京關於西方干預華格納集團的說法變得可信，強調需就瓦格納事件保持低調，以防爆發新一輪衝突。知情人士透露，華府已向所有駐外使館通報，若東道國政府要求美方回應華格納事件時，需表明美國無意捲入，亦不要就事件主動與東道國政府官員接觸。有美國官員相信，即使白俄羅斯為結束危機與華格納集團達成協議，但並不表示俄羅斯的局勢已完全緩和，反而有可能加劇俄羅斯內部對總統普京領導能力的疑慮。