俄羅斯兵變｜拜登與澤連斯基通話　促盟友勿令普京指西方干預華格納集團說法變得可信

烏克蘭總統澤連斯基表示，和美國總統拜登討論了俄羅斯僱傭兵組織華格納集團(Wagner group)短暫叛變的事件。美國白宮證實二人通話，並指拜登亦先後與英法德、加拿大領導人通電話，討論俄羅斯局勢，並重申對烏克蘭的堅定支持。

澤連斯基(Volodymyr Zelensky)在社交網站表示，與拜登的通話是積極和令人鼓舞。他和拜登討論了俄羅斯正在發生的事件，亦討論了美國提供更多武器特別是遠程導彈的援助，以及在下月北約峰會舉行前協調兩國的立場。他強調，國際社會必須向俄羅斯施壓，直至國際秩序恢復為止。

另外，澤連斯基指，同加拿大總理杜魯多通電話，分享烏方對瓦格納集團叛變事件的評估。他亦與波蘭總統杜達(Andrzej Duda)通話，討論戰況和扎波羅熱核電站面臨的威脅。