俄羅斯兵變｜普京感謝華格納成員避免流血衝突　指叛亂都會被鎮壓

俄羅斯總統普京發表全國電視講話，是他在僱傭兵組織華格納集團(Wagner group) 短暫叛變平息後，首度開腔談及事件。普京感謝全國人民的團結，又指華格納集團的絕大多數成員都是愛國者，不過被蒙騙利用。他又指，西方和烏克蘭希望俄羅斯人互相殘殺，強調任何製造動亂的企圖都必定會失敗。

普京感謝華格納的僱傭兵和指揮官撤離，避免流血衝突。他將兌現承諾，華格納成員可以選擇與俄羅斯國防部簽訂服役合約，退役回到家人身邊，或前往白俄羅斯；並保證會對自願去白俄的人信守承諾。他說，一開始就作出消除威脅的必要決定，不點名批評普里戈津(Yevgeny Prigozhin)等叛變組織者出賣國家和人民，指叛變最終會被鎮壓，任何要挾和製造內部動亂的企圖都注定會失敗，發起者亦意識到自己的行為屬於犯罪。當局開初已採取措施避免重大流血事件，但需要時間處理，包括給那些意識自己犯錯的人一個改正機會。