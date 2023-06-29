俄羅斯兵變｜普京清肅軍方高層 「末日將軍」蘇羅維金被捕

在俄羅斯叛亂事件中，華格納集團僱傭兵如入無人之境直逼首都莫斯科，總統普京日前在克里姆林宮舉行「犒賞集會」讚揚軍方粉碎叛亂，軍方高層除了防長紹伊古，其他人並未有露面。美國《紐約時報》稱，有俄軍方高層人員早知華格納創辦人普里戈津有意叛變，俄媒甚至透露，有「末日將軍」之稱、現時為烏克蘭戰事副司令的蘇羅維金(Sergei Surovikin)被捕受查，另一成為華格納俘擄目標的武裝部隊總參謀長格拉西莫夫也未有露面。

俄羅斯兵變｜ 「末日將軍」蘇羅維金被查是否串通普里戈津

《紐約時報》引述美國情報簡報會消息稱，蘇羅維金早知悉將發生叛亂，俄羅斯當局正調查他有否串通普里戈津。克里姆林宮周三淡化事件， 稱外面有很多揣測和謠傳。美國官員向路透社表示，蘇羅維金一直支持普里戈津，但西方情報機關不肯他是否有協助今次叛亂。《莫斯科時報》俄語版和一名軍事博客透露蘇羅維金被捕消息，另有軍事記者者稱，他和其他高層官員遭俄羅斯聯邦安全局問話，以核實他們的「忠心」。有記者指，自上周六起，家人便與他失去聯絡，其保鑣也沒有消息傳來。普里戈津之前多次讚揚蘇羅維金，後者因車臣和敘利亞戰爭的戰場經驗，在部隊中受到廣泛尊重。

前俄國防部新聞官運作的Telegram頻道Rybar稱，一場清肅正進行，當局要清除在叛亂事件中「欠缺果斷」的軍方人員。有報道報指，在叛亂爆發初期，部分武裝部隊沒有盡力阻止。Rybar稱，「華格納這場武裝叛亂成為大規模清肅俄軍的藉口。」若清肅事件屬實，或會改變俄軍進攻烏克蘭戰略，甚至影響軍心。在格拉西莫夫接任烏克蘭戰爭司令前，蘇羅維金是俄軍在戰事中的總指揮。有指蘇羅維金為人粗野，但具指揮能力。