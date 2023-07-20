俄羅斯兵變｜普里戈津兵變後疑首度露面　稱暫不參與烏克蘭戰事(有片)

俄羅斯僱傭兵組織華格納集團(Wagner group)創辦人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)在上月軍事叛亂後疑似首度公開露面。他指，華格納集團暫時不會進一步參與烏克蘭戰事。
一個同華格納有關的通訊軟件頻道上載一段模糊影片，一名疑似普里戈津的男子身在白俄羅斯，用俄語歡迎華格納僱傭兵到當地，讚揚他們為俄羅斯做了很多事情。普里戈津指，華格納集團暫時不會進一步參與烏克蘭戰事，當確定不會被迫自我羞辱時，才可能會重新加入對烏克蘭的特別軍事行動。他要求成員協助訓練白俄羅斯軍隊，揚言會令白俄成為世界上軍事力量第二強大的國家，同時提升華格納集團的力量，在非洲展開新征程。
CNN推斷影片或於18日拍攝
美國有線新聞網絡(CNN)報道，檔案的元數據可能在本月18日黃昏，或本月19日清晨所建立的，普里格津的飛機於當地時間18日上午11點05分，降落在白俄羅斯首都明斯克郊區，並於當地時間本月19日凌晨12點15分離開，推斷這個影片很可能是在18日拍攝。由於拍攝角度只能呈現剪影，如果確定為普里戈津本人，這就是他在兵變事件之後，首次公開露面。普里戈津在上月底兵變失敗後，與克里姆林宮達成協議，前往白俄羅斯，以換取撤消對他的刑事調查。
⚡️Video released by Prigozhin showing thousands of Wagner troops supposedly in Belarus. pic.twitter.com/Usujv5jarF— War Monitor (@WarMonitors) July 19, 2023