俄羅斯兵變｜普里戈津兵變後疑首度露面　稱暫不參與烏克蘭戰事(有片)

俄羅斯僱傭兵組織華格納集團(Wagner group)創辦人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)在上月軍事叛亂後疑似首度公開露面。他指，華格納集團暫時不會進一步參與烏克蘭戰事。

一個同華格納有關的通訊軟件頻道上載一段模糊影片，一名疑似普里戈津的男子身在白俄羅斯，用俄語歡迎華格納僱傭兵到當地，讚揚他們為俄羅斯做了很多事情。普里戈津指，華格納集團暫時不會進一步參與烏克蘭戰事，當確定不會被迫自我羞辱時，才可能會重新加入對烏克蘭的特別軍事行動。他要求成員協助訓練白俄羅斯軍隊，揚言會令白俄成為世界上軍事力量第二強大的國家，同時提升華格納集團的力量，在非洲展開新征程。