俄羅斯兵變｜普里戈津已抵達白俄 總統盧卡申科：可向華格納取經

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白俄羅斯總統盧卡申科證實，在俄羅斯叛亂失敗的普里戈津今日已飛抵白俄。盧卡申科又稱，在作戰方面可向對方取經，「若他們的指揮來到我們國家並協助我們……告知我們現時甚麼是重要的……這將是無價，我們應該向華格納取經」。他稱不擔心普里戈津會坐大，會密切監視對方。普里戈津周一發言時，暗示華格納會在7月1日起解散。有報道指，白俄防長Viktor Khrennikov向盧卡申科稱，樂意華格納僱傭兵加入白俄軍隊。據悉，盧卡申科已指示對方與普里戈津談判，有關雙方部隊的整合。

俄羅斯兵變｜普里戈津飛機今晨抵白俄 18歲起犯案挑戰普京「成名」

俄羅斯總統普京周一深夜發表講話，正式決定參與叛變的華格納僱傭兵的命運，他們有3個選擇：加入俄羅斯軍隊、前往白俄羅斯或退役回家。至於華格納創辦人普里戈津，克里姆林宮發言人今日稱，不知普里戈津目前在哪裡。航班追蹤網flightradar24顯示，一架與普里戈津有關的私人飛機在香港時間中午12時20分(國際時間凌晨4時20分)抵達白俄羅斯首都明斯克附近的空軍機地，但未能核實他是否在機上。普里戈津由普京親信變成叛徒，他18歲時首次被刑事定罪，之後因搶劫和盜竊坐監9年，2014年參加克里米亞戰爭助他成立華格納集團。在烏克蘭戰爭中，華格納屢建奇功也坐大了普里戈津的野心，一場挑戰普京權威的叛亂令他成為國際「名人」。