俄羅斯兵變｜普里戈津飛機今晨抵白俄　18歲起犯案挑戰普京「成名」

俄羅斯總統普京周一深夜發表講話，正式決定參與叛變的華格納僱傭兵的命運，他們有3個選擇：加入俄羅斯軍隊、前往白俄羅斯或退役回家。至於華格納創辦人普里戈津，克里姆林宮發言人今日稱，不知普里戈津目前在哪裡。航班追蹤網flightradar24顯示，一架與普里戈津有關的私人飛機在香港時間中午12時20分(國際時間凌晨4時20分)抵達白俄羅斯首都明斯克附近的空軍機地，但未能核實他是否在機上。普里戈津由普京親信變成叛徒，他18歲時首次被刑事定罪，之後因搶劫和盜竊坐監9年，2014年參加克里米亞戰爭助他成立華格納集團。在烏克蘭戰爭中，華格納屢建奇功也坐大了普里戈津的野心，一場挑戰普京權威的叛亂令他成為國際「名人」。

華格納惡名昭彰 被指控干犯戰爭罪行

華格納活躍於中東和非洲，如在敘利亞內戰中協助政府軍作戰。18歲已犯案的普里戈津判監9年出獄後，於1990年代開了一個賣熱狗的檔攤，之後成立餐飲公司，並為克里姆林宮提供服務，因而有「普京大廚」之稱。他與克里姆林宮的關係最終助他打入俄羅斯武裝部隊，於2014年他參與的武裝組織協助俄羅斯吞併屬烏克蘭的克里米亞半島，有關武裝組織之後成為華格納集團。

自此之後，華格納參與許多具爭議的軍事行動，包括協助俄軍支持敘利亞的巴沙爾政權。該組織被指控干犯戰爭罪行、支持軍閥，以及盜取非洲國家的礦物財產。過去多年，普里戈津被指組成「網軍」發動軟攻擊，最為人知是干預美國2016年總統選舉。烏克蘭戰爭促使這名僱傭兵軍頭與普京決裂，他多次指控俄軍高層在俄烏戰爭中領導無方。