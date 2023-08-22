俄羅斯兵變｜普里戈津首次再出片　現身非洲招兵

涉及在6月在俄羅斯發動兵變的華格納集團領袖普里戈津（Yevgeny Prigozhin），在Telegram頻道發放兵變事敗以來的首段影片，估計他現在已身處於非洲。

普里戈津在兵變以後，雖然之後轉到白俄羅斯，但被發現曾返回俄羅斯。然而這位華格納集團的領導者，日前透過Telegram發布兵變後的首段影片，他指組織要「解放非洲」。華格納過去一直在非洲及中東參與戰事，據報集團在非洲有數以千計的戰士，而且有大量的生意及利益。