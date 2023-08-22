俄羅斯兵變｜普里戈津首次再出片　現身非洲招兵

涉及在6月在俄羅斯發動兵變的華格納集團領袖普里戈津（Yevgeny Prigozhin），在Telegram頻道發放兵變事敗以來的首段影片，估計他現在已身處於非洲。
普里戈津在兵變以後，雖然之後轉到白俄羅斯，但被發現曾返回俄羅斯。然而這位華格納集團的領導者，日前透過Telegram發布兵變後的首段影片，他指組織要「解放非洲」。華格納過去一直在非洲及中東參與戰事，據報集團在非洲有數以千計的戰士，而且有大量的生意及利益。
料在非洲招募士兵
普里戈津在影片表示：「我們在工作，這裡氣溫超過50度，一切都如我們所願。華格納在進行偵察及搜查行動，會讓俄羅斯在各大洲都變得更強，而非洲會變得更自由。為非洲人帶來正義和快樂，我們會為伊斯蘭國及阿爾蓋達及其他強盜，帶來人生的惡夢。」普里戈津又表示他們需要招募更多成員以完成有關任務，並表示他們會達成有關的承諾。
影片中，普里戈津未有透露所在位置，而根據影片所見只能估計是非洲的某處沙漠。華格納集團的士兵駐紮在非洲的馬里及中非共和國，當地人權組織及聯合國都曾指控，他們干犯戰爭罪行。
Prigozhin published the first video since the failure of the rebellion— NEXTA (@nexta_tv) August 21, 2023
The head of PMC "Wagner" recorded a video from Africa and said that he "performs there the tasks that we promised to solve". The terrorist also called for volunteers to join the PMC to "defend the freedom of… pic.twitter.com/9ibXb5c30S