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國際
2023-08-22 14:37:32

俄羅斯兵變｜普里戈津首次再出片　現身非洲招兵

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普里戈津兵變後首次發放影片。(影片截圖)

普里戈津兵變後首次發放影片。(影片截圖)

涉及在6月在俄羅斯發動兵變的華格納集團領袖普里戈津（Yevgeny Prigozhin），在Telegram頻道發放兵變事敗以來的首段影片，估計他現在已身處於非洲。

普里戈津在兵變以後，雖然之後轉到白俄羅斯，但被發現曾返回俄羅斯。然而這位華格納集團的領導者，日前透過Telegram發布兵變後的首段影片，他指組織要「解放非洲」。華格納過去一直在非洲及中東參與戰事，據報集團在非洲有數以千計的戰士，而且有大量的生意及利益。

普里戈津拿起步槍。(影片截圖) 影片之後拍附近環境。(影片截圖)

料在非洲招募士兵

普里戈津在影片表示：「我們在工作，這裡氣溫超過50度，一切都如我們所願。華格納在進行偵察及搜查行動，會讓俄羅斯在各大洲都變得更強，而非洲會變得更自由。為非洲人帶來正義和快樂，我們會為伊斯蘭國及阿爾蓋達及其他強盜，帶來人生的惡夢。」普里戈津又表示他們需要招募更多成員以完成有關任務，並表示他們會達成有關的承諾。

影片中，普里戈津未有透露所在位置，而根據影片所見只能估計是非洲的某處沙漠。華格納集團的士兵駐紮在非洲的馬里及中非共和國，當地人權組織及聯合國都曾指控，他們干犯戰爭罪行。

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