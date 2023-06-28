俄羅斯兵變｜白俄總統盧卡申科從攞著數變俄功臣

白俄羅斯總統盧卡申科成為俄羅斯叛亂和平落幕的關鍵人物，令他在俄羅斯地位提升。白俄被視為俄羅斯附庸國，俄官員過往認為盧卡申科對俄沒有「貢獻」，只懂向俄拿著數，如獲取便宜天然氣和借貸等，以支撐其國家蘇聯式經濟，以及獲俄羅斯支持坐穩總統寶座，在2020年和2021年反政府示威中，他依靠俄軍才平定亂局。但在這場不足24小時的叛亂中，盧卡申科大翻身，成為阻止危機擴大威脅普京權力的大功臣。俄羅斯國會下議院「杜馬」周二開會時就平定叛亂，全場向總統普京和盧卡申科鼓掌致意。俄國營電視台的主播更稱盧卡申科為「俄羅斯英雄」，克里姆林宮亦讚揚他為「非常具經驗和有智慧的國家元首」。