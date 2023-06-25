俄羅斯兵變｜白俄總統盧卡申科當「和事佬」？　克宮：與華格納領導人有20年交情

記者彭巧蓁／綜合報道
俄羅斯僱傭兵組織華格納集團叛變，一度揮軍挺進莫斯科，讓普京相當緊張。然而就在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）出面調停後，順利平息了此次的事件。而克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）事後也向傳媒說明，盧卡申科是自願成為調停者，因為他與華格納領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）有20年的交情。
俄羅斯當地時間24日上午，普京向盧卡申科說明了華格納集團進軍俄南的情況，兩位總統同意採取聯合行動，普京並授意盧卡申科與普里戈津展開數小時的會談。結果令普京相當滿意，普里戈津同意停止在俄國領土上的一切軍事行動並撤兵，華格納軍隊調轉方向回到營地。
對烏克蘭「特别軍事行動仍在繼續」
綜合俄媒報道，培斯科夫在記者會上表示，許多人可能會好奇為甚麼會請盧卡申科當調停者，原因是他個人和普里戈津認識已經20年了，盧卡申科自己提出這個提議，並與普京討論，最終授權給盧卡申科與普里格津展開談判。培斯科夫說：「兩位總統就此事達成共識，我們為這一準備工作給予高度評價。」
另外培斯科夫還提到，6月24日是「非常困難的一天」，但最終緊張局勢並沒有升級，在沒有進一步損失之前就解決這次的事件。
據塔斯社報道，培斯科夫還表示，「華格纳事件」不會對俄羅斯在烏蘭克的特別軍事行動造成影響：「特别軍事行動仍在繼續，我們前線的戰士們有著英勇表現，他們非常有效地擊退了烏克蘭武装部隊的反攻」。
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