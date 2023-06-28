俄羅斯兵變｜白俄總統：你會像蟲子被壓扁 普里戈津放棄攻莫斯科

在俄羅斯叛亂居中調停的白俄羅斯總統盧卡申科披露斡旋過程，他向華格納創辦人普里戈津說，若他攻擊俄羅斯首都莫斯科，在半路中途已「像蟲子般被壓扁」，並警告對方克里姆林宮不會滿足他的要求，去革除防長紹伊古和武裝部隊總參謀長格拉西莫夫。

俄羅斯兵變｜「白俄軍隊會調往莫斯科」嚇退普里戈津

按照與俄方達成的協議，普里戈津昨流亡到白俄，俄羅斯聯邦安全局亦已撤除對他的指控。盧卡申科表示，歡迎普里戈津及其部分華格納戰士到白俄，但他們的開支要自己承擔。他還說在軍事方面可以向對方取經，也指示防長與普里戈津會面商討。這反映華格納戰士或加入白俄部隊，有助白俄在烏克蘭戰爭中派兵協助俄軍。盧卡申科表示，他與俄羅斯總統普京及普里戈津來來回回通電話斡旋。他接受國營傳媒訪問時稱，普里戈津開始時堅決要向莫斯科推進，以抗議軍方錯待華格納，但當盧卡申科指出其將面臨的嚴重後果之後，對方迅速改變主意，「我花了長時間試圖說服他，最後我說『你儘管去做想做的事，但不要覺得我冒犯了你，我的部隊已準備好調往莫斯科』」。

盧卡申科又向普里戈津說，即使他認為這次叛亂是一場抗議，但攻擊莫斯科不單為莫斯科帶來災難，鄰國亦會受波及，「這場動亂會蔓延到整個俄羅斯，前提是這場動亂非常巨大，我們將是下一個」。