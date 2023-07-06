俄羅斯兵變︱盧卡辛科爆普里戈津回俄羅斯　遭警察搜查聖彼得堡寓所

早前在俄羅斯發動兵變的僱傭兵組織華格納集團，其領導人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）據報已返回俄羅斯，並身處聖彼得堡。而俄羅斯國營電視台就表示，當地警方到普里戈津在聖彼得堡的寓所進行搜查。

白俄羅斯總統盧卡辛科（Alexander Lukashenko）在明斯克接受國際記者訪問，他向在場傳媒證實，普里戈津已經不在白俄羅斯境內。美國有線新聞網絡問到有關於華格納集團的去向，盧卡辛科回應指，組織已回到正規營地，意味這支僱傭兵團已不在白俄。盧卡辛科指：「有關於普里戈津，他是在聖彼得堡。或者今早，他會轉去莫斯科或其他地方。」