俄羅斯兵變︱盧卡辛科爆普里戈津回俄羅斯　遭警察搜查聖彼得堡寓所

早前在俄羅斯發動兵變的僱傭兵組織華格納集團，其領導人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）據報已返回俄羅斯，並身處聖彼得堡。而俄羅斯國營電視台就表示，當地警方到普里戈津在聖彼得堡的寓所進行搜查。
白俄羅斯總統盧卡辛科（Alexander Lukashenko）在明斯克接受國際記者訪問，他向在場傳媒證實，普里戈津已經不在白俄羅斯境內。美國有線新聞網絡問到有關於華格納集團的去向，盧卡辛科回應指，組織已回到正規營地，意味這支僱傭兵團已不在白俄。盧卡辛科指：「有關於普里戈津，他是在聖彼得堡。或者今早，他會轉去莫斯科或其他地方。」
俄羅斯的國營電視台就報道，當地的警察到普里戈津在聖彼得堡的辦公室及寓所進行搜查。當中拍到，警察在其寓所搜出金條、現金、假髮等，還有一些武器以及多本疑為普里戈津的假護照，以及公開普里戈津過去的一些喬裝形象。
▼普里戈津寓所搜查物品▼
▼普里戈津喬裝形象▼
🧵The FSB raided Yevgeny Prigozhin's estate in Saint Petersburg, Russia on June 24th, as his forces advanced through Russia in the armed rebellion against the Kremlin. The FSB has since returned everything they seized, over $111 million in cash (in rubles), weapons, everything. pic.twitter.com/3PZXwEmMLa— Igor Sushko (@igorsushko) July 5, 2023