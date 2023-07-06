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2023-07-06 17:05:26

俄羅斯兵變︱盧卡辛科爆普里戈津回俄羅斯　遭警察搜查聖彼得堡寓所

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普里戈津據報返回聖彼得堡。(路透社)

普里戈津據報返回聖彼得堡。(路透社)

早前在俄羅斯發動兵變的僱傭兵組織華格納集團，其領導人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）據報已返回俄羅斯，並身處聖彼得堡。而俄羅斯國營電視台就表示，當地警方到普里戈津在聖彼得堡的寓所進行搜查。

白俄羅斯總統盧卡辛科（Alexander Lukashenko）在明斯克接受國際記者訪問，他向在場傳媒證實，普里戈津已經不在白俄羅斯境內。美國有線新聞網絡問到有關於華格納集團的去向，盧卡辛科回應指，組織已回到正規營地，意味這支僱傭兵團已不在白俄。盧卡辛科指：「有關於普里戈津，他是在聖彼得堡。或者今早，他會轉去莫斯科或其他地方。」

俄羅斯的國營電視台就報道，當地的警察到普里戈津在聖彼得堡的辦公室及寓所進行搜查。當中拍到，警察在其寓所搜出金條、現金、假髮等，還有一些武器以及多本疑為普里戈津的假護照，以及公開普里戈津過去的一些喬裝形象。

▼普里戈津寓所搜查物品

普里戈津寓所發現武器。(網上圖片) 普里戈津的西裝。(網上圖片) 普里戈津的假護照。(網上圖片) 普里戈津家中發現的金磚。(網上圖片)

▼普里戈津喬裝形象▼

俄國警方發布普里戈津不同的形象。(網上圖片) 俄國警方發布普里戈津不同的形象。(網上圖片) 俄國警方發布普里戈津不同的形象。(網上圖片) 俄國警方發布普里戈津不同的形象。(網上圖片) 俄國警方發布普里戈津不同的形象。(網上圖片) 俄國警方發布普里戈津不同的形象。(網上圖片)
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