俄羅斯兵變｜續搞形象工程 普京罕有與民眾貼頭拍照(有片)

俄羅斯叛亂事件令總統普京「元氣大傷」，威信受到挑戰。他叛亂後首度離開首都莫斯科，周三前往南部的達吉斯坦視察，一向嚴肅的他還走進人群握手，與一名女孩貼頭拍照，還親吻她額角，如此熱情親民實屬罕見。西方分析認為，他要向外界展示雖然發生僱傭兵華格納集團叛變，但他仍獲民眾愛戴支持，並重建他是俄羅斯定海神針的形象。另有輿論認為他要與華格納創辦人普里戈津較勁，後者上周六離開俄南部城市時獲民眾熱情歡送。

俄羅斯兵變｜民眾爭相與普京握手

在國營傳媒播放的片段中，到訪達吉斯坦傑爾賓特市的普京在晚間到一個噴泉公園欣賞表演，並走向在一旁歡迎他到來的人群，頓時呼叫聲四起，民眾爭相與普京握手和舉機拍照。其中一名女孩提出與普京拍照，一番混亂後，她終如願與普京拍照，還獲對方吻額角。普京在新冠肺炎疫情時嚴守與別人保持距離，其前文膽、政治分析家Abbas Gallyamo在Telegram稱，普京現在非常需要被民眾包圍的照片，甚至忘記了新冠病毒、防疫隔離和社交距離，「大家應該看見民眾仍愛戴他們的總統。」