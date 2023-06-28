俄羅斯兵變｜美國制裁4間華格納關連涉非法黃金交易公司

美國將矛頭指向發動短暫兵變的俄羅斯僱傭兵組織華格納集團(Wagner Group)，制裁4家涉嫌參與非法黃金交易，提供華格納資金的公司。國務院強調，這些制裁早已計劃實施，與上周末的兵變無關。
3國4家公司遭制裁
美國財政部周二(27日)發表聲明宣布，對中非共和國、阿聯酋和俄羅斯的4家公司實施制裁，這些公司被指與華格納集團及其首腦普里戈津有關連。
被制裁的公司，包括總部位於中非共和國的礦業公司Midas Ressources與黃金鑽石採購公司Diamville，美國認為它們均由普里戈津控制。另外兩家公司，分別是總部在杜拜的Industrial Resources General Trading，以及位於俄羅斯的Limited Liability Company DM。
財政部：美國將繼續瞄準華格納收入來源
財政部表示，這些公司在烏克蘭和非洲一些國家從事非法黃金交易，提供資金以維持與擴大僱傭兵武裝力量。
財政部主管恐怖主義和金融情報的次長尼爾森(Brian Nelson)在聲明中表示：「華格納集團透過開採中非共和國與馬利等國的自然資源，為其殘暴行動提供資金。美國將繼續瞄準華格納集團的收入來源，以削弱其在非洲、烏克蘭和其他地方的擴張與暴力行為。」
普里戈津一年獲國家20億美元資助
國務院在宣布制裁前表示，這次行動與上周末的短暫兵變無關。制裁措施早前已計劃執行，但因美國試圖避免在俄羅斯總統普京與普里戈津的權力鬥爭中站邊，而暫時擱置。
有關華格納的財源，普京周二在克里姆林宮對俄軍發表講話時表示，他一向尊重華格納戰士，但是這個集團完全由國家預算資助。
普里戈津公司將受查
普京指，去年5月至今年5月間，華格納集團從國防部支取860億盧布(約10億美元)，此外，普里戈津持有的公司Concord從供應俄羅斯軍隊伙食的國家合約賺取800億盧布(約9.37億美元)。普里戈津發動兵變後，其公司的財務將接受國家調查。
普里戈津今年較早時表示，一直以來都是他資助華格納，但在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後，他一直尋求獲得額外資助。