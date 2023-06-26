俄羅斯兵變｜英官員：須防俄政權倒台 普京或展開史太林式大規模清算

俄羅斯叛變事件落幕後，俄總統普京並未有現身，也不未知身在何處。國營電視台在事後播放了普京的預錄講話，指有信心俄軍完成烏克蘭特別軍事行動的目標。克里姆林宮網站今日則上載普京祝賀一個工業論壇的聲明。英國官員認為須防範普京政權倒台，他亦可能展開前蘇聯史太林式的大規模清算。有英政府高層消息人士向《泰晤士報》稱，英國必須準備好各種情況的出現，「這可能是一些新事情的新一章」。英國下議院議員、外交事務委員會主席卡恩斯警告普京可能展開清算以求存，親克里姆林宮政治鼓吹者均質疑為何可讓華格納僱傭兵從南部長驅直進首都莫斯科。她懷疑俄羅斯情報部門隱瞞普京華格納叛變消息。

英國和美國的情報均指華格納創辦人普里戈津在俄烏邊境結集兵力已有數天，卻殺普京一個措手不及。俄軍在毫無防備下，匆忙布防守衛莫斯科，華格納兵團當時已攻佔了南部城市頓河畔羅斯托夫市，並一路殺進距莫斯科200公里範圍內。普里戈津上周五深夜向俄軍將領「宣戰」，聲稱是回應華格納在烏克蘭的營地當天遭俄軍攻擊，但美國消息人士稱，國會領袖聽取匯報得知華格納在上周初已在俄烏邊境集結。卡恩斯表示，英國政府幾天前已知有事將發生，「這表示俄羅斯情報部門明顯應該知道有關消息，他們是否不相信普里戈津有能力逼進莫斯科，抑或他們對普京講大話，因害怕他」。

俄羅斯兵變｜英議員：挑戰普京掌政的大門已開

華格納叛變失敗，但普京的權力生存戰還未完。卡斯恩指出，其他人可挑戰普京掌政的大門已開，事件絕對還未結束，「這不單是普京與普里戈津的權力鬥爭，也帶出俄羅斯全面穩定的問題」。她續指，「無人會相信普里戈津會往白俄羅斯，在那裡平靜地生活。普京……受到致命的傷害，但我想無人會說普京已玩完，普京最憎恨的是背叛者。」普里戈津未知是否已安全抵達白俄，其發言人向俄傳媒RTVI稱，未能聯絡他。

俄羅斯兵變｜美國務卿布林肯：叛變事件還未結束

美國國務卿布林肯接受哥倫比亞廣播公司CBS新聞訪問稱，並不相信華格納叛亂已落幕。他指，「16個月前，俄部隊抵達烏克蘭首都基輔家門，他們認為可在數天內奪下該市，讓烏克蘭從地圖上消失，不再是一個獨立國家」。布林肯續稱，普里戈津在整個事件裡提出了一個重要問題，他指俄羅斯攻打烏克蘭的前提並非烏克蘭或北約對俄羅斯構成威脅，但這是普京主張出兵一部分原因。普里戈津有關說法是挑戰普京的威信，這顯示俄內部現裂痕。