俄羅斯兵變｜華格納企圖俘擄俄防長紹伊古 計劃外洩臨時改變行動致事敗

俄羅斯叛亂事件爆出驚人內幕，美國《華爾街日報》引述匿名西方官員稱，僱傭兵組織華格納集團創辦人普里戈津原本目標是俄羅斯防長紹伊古，趁他與武裝部隊總參謀長格拉西莫夫到訪鄰近烏克蘭邊境地區時，俘擄這兩位俄軍高層人物。不過，俄羅斯聯邦安全局在行動前兩天得悉有關計劃，紹伊古和格拉西莫夫改變行程避免被擒。普里戈津因計劃外洩被逼臨時改變行動，於上周五佔據了南部攻烏軍事據點頓河畔羅斯托夫市的南方軍區總部，繼而「揮軍」往俄首都莫斯科，似乎是要「盡地一煲」。

俄羅斯兵變｜普里戈津躲無窗戶酒店房防暗殺

在攻打烏克蘭戰事上，普里戈津一直批評紹伊古無能，有指他佔據南方軍區總部時曾要求副防長交出紹伊古。他在叛變失敗後更說華格納戰士長驅直進莫斯科，可作為攻伊借鏡。美國有線新聞網絡(CNN)就《華爾街日報》報道訪問了歐洲安全官員，他們認為普里戈津看來很想捉拿俄羅斯軍方將領，但並不知他是否有周詳計劃。普里戈津周二流亡到白俄羅斯，美國情報消息稱，普里戈津躲於白俄首都明斯克一個無房間的酒店房內，以防遭到暗殺。美國參議院情報委員會主席Mark Walker被問及普里戈津的處境時說，收到報告指普里戈津採取任何措施避免遇上不測，「在過去一年半，有不少衝撞普京的俄羅斯人離奇地從五、六、七樓窗戶墮樓」。