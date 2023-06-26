俄羅斯兵變︱華格納集團被指在港註冊　英國文件指約十年前已停運

在上周末發動兵變的俄羅斯僱傭兵團華格納集團，網上傳聞指，有關的組織在香港註冊。源於一份來自俄羅斯異見人士資助的組織向英國國會提交的文件，指一個傭兵集團「斯拉夫集團（Slavonic Corps Limited）」於2012年在香港註冊，然而文件亦指，有關的公司在翌年的12月已經停止營運。
在有關的文件指，華格納在2015年首度出現，而此前在2012年，一間叫「斯拉夫集團」的公司在香港及俄羅斯註冊，由前俄羅斯軍人成立。斯拉夫集團的負責人是S.V. Kramskoy，而這位S.V. Kramskoy是傭兵集團「Moran Security Group」的僱員。而「Moran Security Group」就由Vadim Gusev與Evgeny Sidorov管理。
有報道指，斯拉夫集團的成立，是為徵召傭兵協助守衛敘利亞油田及管道。直到2013年11月，俄羅斯聯邦安全部門拘捕部份斯拉夫集團成員，指控他們干犯僱傭兵罪行。而在英國國會文件中亦有註明，斯拉夫集團在2013年的12月停止運作。
文件又指出，在斯拉夫集團徵召的250名前軍人之中，其中一名是Dmitry Utkin，也就是華格納集團的領導人之一。在2013年，Dmitry Utkin帶領僱傭軍在敘利亞服役，不過一年之後他成為了華格納的領袖，並開始使用華格納的名義。