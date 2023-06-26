俄羅斯兵變︱華格納集團被指在港註冊　英國文件指約十年前已停運

在上周末發動兵變的俄羅斯僱傭兵團華格納集團，網上傳聞指，有關的組織在香港註冊。源於一份來自俄羅斯異見人士資助的組織向英國國會提交的文件，指一個傭兵集團「斯拉夫集團（Slavonic Corps Limited）」於2012年在香港註冊，然而文件亦指，有關的公司在翌年的12月已經停止營運。

在有關的文件指，華格納在2015年首度出現，而此前在2012年，一間叫「斯拉夫集團」的公司在香港及俄羅斯註冊，由前俄羅斯軍人成立。斯拉夫集團的負責人是S.V. Kramskoy，而這位S.V. Kramskoy是傭兵集團「Moran Security Group」的僱員。而「Moran Security Group」就由Vadim Gusev與Evgeny Sidorov管理。