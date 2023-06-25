俄羅斯兵變｜華格納領導人普里戈津任白俄羅斯總統？　分析：對烏克蘭非好事

僱傭兵組織華格納集團叛變事件轟動國際，揮軍迫近俄羅斯首都莫斯科之際，在白俄羅斯總統盧卡申科調停下，華格納領導人普里戈津突然同意前往白俄，停止今次「政變」，換取俄羅斯不起訴他與華格納戰鬥人員叛亂罪。英國天空新聞駐莫斯科記者Diana Magnay稱，普里戈津獲白俄「收留」，有機會成為白俄「權力強大」的軍事人物，事件正值外界猜測盧卡申科最近健康轉差，克里姆林宮正物色其繼任者；普里戈津前往白俄，有揣測他或會接替盧卡申科任總統。Magnay解釋，俄總統普京「軟吞併」白俄，而盧卡申科完全受普京控制。她指，外界都好奇俄羅斯過去24小時發生的事，「但若盧卡申科或普京容許普里戈津成為白俄權力者，我不認為這對烏克蘭是好事」。Magnay也不認為普里戈津現放棄華格納控制權已走頭無路。

俄羅斯局勢｜普京看來超軟弱

Magnay又說，普京在事件中「看來超軟弱」，在發表講話嚴厲指控華格納叛變後，卻「放生」對方，事件完美落幕令人質疑其真實性。克里姆林宮昨晚說，盧卡申科與普里戈津是「老朋友」，經他調停下普里戈津與普京達成協議，結束今次叛變，條件包括特赦華格納，並讓普里戈津前往白俄羅斯。Magnay表示，不相信克里姆林宮的講法，指盧卡申科是普里戈津的20年好友。她指，俄羅斯國內現在充滿混亂和困惑。