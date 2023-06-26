俄羅斯兵變｜跟班盧卡申科調停顯尷尬 兵變暴露普京統治比想像脆弱

俄羅斯傭兵組織華格納集團(Wagner group)兵變戲劇性落幕，有分析指事件暴露了俄羅斯總統普京的統治比外界所想更加脆弱。

莫斯科民眾：不擔心局勢

兵變過後，莫斯科周日(25日)仍維持保安措施，但警察人數明顯減少，有民眾表示不太擔心。70歲的什梅列瓦(Ludmila Shmeleva)說：「當然，一開始我很震驚，沒想到會這樣。我們正在打仗，正如普京總統所說，還有內敵在背後捅你一刀。但我們在四處走動、放鬆，沒感覺到任何危險。」

克里姆林宮宣布，在白俄羅斯總統盧卡申科調停下，與華格納創辦人普里戈津達成協議，俄羅斯將撤銷普里戈津的「武裝叛亂」指控，也不會起訴華格納部隊。

分析指，被外界視為普京跟班的盧卡申科出手干預，構成了一種尷尬局面，而「放生」普里戈津的協議亦暴露了普京掌權的弱點。