俄羅斯兵變｜跟班盧卡申科調停顯尷尬 兵變暴露普京統治比想像脆弱

俄羅斯傭兵組織華格納集團(Wagner group)兵變戲劇性落幕，有分析指事件暴露了俄羅斯總統普京的統治比外界所想更加脆弱。
莫斯科民眾：不擔心局勢
兵變過後，莫斯科周日(25日)仍維持保安措施，但警察人數明顯減少，有民眾表示不太擔心。70歲的什梅列瓦(Ludmila Shmeleva)說：「當然，一開始我很震驚，沒想到會這樣。我們正在打仗，正如普京總統所說，還有內敵在背後捅你一刀。但我們在四處走動、放鬆，沒感覺到任何危險。」
克里姆林宮宣布，在白俄羅斯總統盧卡申科調停下，與華格納創辦人普里戈津達成協議，俄羅斯將撤銷普里戈津的「武裝叛亂」指控，也不會起訴華格納部隊。
分析指，被外界視為普京跟班的盧卡申科出手干預，構成了一種尷尬局面，而「放生」普里戈津的協議亦暴露了普京掌權的弱點。
政治分析家：普京低估普里戈津
烏克蘭總統澤連斯基的顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)在Twitter發文指：「普里戈津羞辱了普京和俄羅斯，顯示(莫斯科)不再有暴力壟斷。」
俄羅斯堅稱華格納兵變對烏克蘭戰爭沒有影響，還說俄軍已經擊退烏克蘭的新一波攻勢。但基輔認為，兵變事件仍為烏克蘭期待已久的反攻提供了「機會之窗」。
俄羅斯獨立政治分析家卡拉切夫(Konstantin Kalachev)說：「普京低估了普里戈津，就像他之前低估了澤連斯基。他本來可以打電話給普里戈津來阻止這場兵變，但他沒有」。
布林肯：事件還未結束
美國國務卿布林肯指出，華格納集團發起的短暫兵變為普京帶來空前巨大的挑戰，代表「對普京權威的直接挑戰」，事件引起很大問題，顯示出現「真正的缺口」。同時，俄羅斯出亂子已削弱普京地位，而這可能有助烏克蘭反攻，也有益俄國的近鄰，包括波蘭和波羅的海諸國。
但布林肯也指出，目前要猜測這場危機對克里姆林宮和烏克蘭戰爭的影響如何，恐怕「還為時過早」，「我不認為已看到最後一幕」。他預期普京在今後數周甚至數月要處理許多問題。
法國總統馬克龍亦指出，事件「凸顯俄羅斯內部存在的分歧，以及其軍隊和輔助部隊的脆弱性」。