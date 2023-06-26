俄羅斯兵變｜防長紹伊古視察俄軍地位不變　普京不向華格納「屈服」

僱傭兵華格納集團叛變事件，該組織領袖普里戈津將矛頭指向俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)，也多次批評對方在烏克蘭戰爭中領導無方。俄方承諾不起訴普里戈津和華格納戰士換取對方「撤兵」，此舉被視為讓步。但俄羅斯總統普京同時也向普里戈津發出不妥協的訊息，後者的「眼中釘」紹伊古在華格納叛變失敗後首露面，俄國營電視台今早播放他到西部軍區指揮中心視察，聽取烏克蘭戰爭前線目前情況及敵軍的行動；雖不知片段何時拍攝，但高調地顯示紹伊古地位不變。

據悉，普里戈津上周六佔據俄軍南部軍區司令部時，與俄副防長會晤，要求交出紹伊古和武裝部隊總參謀長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)，讓他「恢復公義」。普里戈津批評兩人無能和貪腐，並一直鼓吹撤換他們。格拉西莫夫在叛變事件後沒有露面，而克里姆林宮公布的協議無提及軍方人事變動，只說不會起訴普里戈津和參與叛變的華格納戰士。克里姆林宮指，只有總統普京有權力作出人事調動，難以包括在協議內。