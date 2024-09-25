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國際
2024-09-25 18:10:00

俄羅斯出生率創25年來新低 擬立法禁止宣傳「不生孩子」　

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俄羅斯出生率創25年來新低 擬立法禁止宣傳「不生孩子」　

因應人口危機，俄擬立法禁止宣傳「不生孩子」。（示意圖／美聯社）

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俄羅斯為刺激生育率正加強對社會價值觀的干預，包括制定法律禁止向未成年人宣傳LGBTQ，向多子女家庭頒發獎勵，提供相應的稅收及福利優惠等措施，近日更醞釀出台一項旨在禁止宣傳「不生育」的法案。

禁止宣傳「不生育」

綜合外媒報道，俄羅斯國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）在其電報頻道中表示，該國下議院開始審議一項法案，該法案提議禁止在媒體、網路、電影和廣告中宣傳「無子女主義」和「無子女運動」。

沃洛金表示，根據該提案，宣傳「無子女主義」和「無子女運動」的個人最高罰款可達40萬盧布，公務員最高可達80萬盧布，而法人則最高可達500萬盧布。

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外國公民若犯將被驅逐

據俄媒塔斯社（TASS）報道，根據俄羅斯《關於對拒絕生育行為追究行政責任的法律草案》，在俄羅斯使用媒體和網路進行「無子女主義」思想宣傳的外國公民將受到拘留和驅逐出境處罰。

先前據俄媒報道，俄羅斯政府23日表態「原則上」支持擬議的立法，禁止那些為不生育子女找藉口的宣傳，並對傳播此類觀點的人處以行政罰款。

不生育權利

據《歐洲新報》（Novaya Gazeta）18日轉述俄官媒《消息報》（Izvestia）報道，俄羅斯聯邦委員會主席馬特維延科（Valentina Matviyenko）17日出席在聖彼得堡舉辦的第四屆歐亞婦女論壇時表示，「無子女運動」已經變成了「一場反男性、反傳統價值觀的運動」，旨在阻礙俄羅斯女性的健康生育，呼籲立法取締這一「敵對的外來活動」。

馬特維延科強調，俄羅斯不會侵犯女性選擇不生育的權利，但國家不能允許這種意識形態在俄羅斯傳播。

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俄羅斯人口加速減少

據路透社報道，普京先前將俄羅斯定位為「傳統價值」的堡壘，並正與「墮落的西方」進行生死鬥爭。今年2月，普京曾表示，如果想要種族生存下來，那麼每個家庭都應該至少生2個孩子，並表示「每個家庭只生1個孩子是不夠的，那樣俄羅斯人口會減少」，稱若要實現國家的發展和繁榮，每個家庭應至少生3個孩子。

俄羅斯聯邦國家統計局9日公布的數據顯示，2024年上半年俄羅斯新生兒出生人數為59.96萬人，比2023年同期減少1.6萬人，為1999年以來的最低水準。路透社指出，俄羅斯的出生人口減少和死亡人口增加同時發生，導致俄羅斯人口加速減少，這給陷入俄烏戰爭持久化的克里姆林宮帶來了一個嚴重的挑戰。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章