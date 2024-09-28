俄羅斯加油站爆炸引發大火　至少10死21傷

俄羅斯達吉斯坦共和國（Dagestan）的行政中心馬哈奇卡拉市（Makhachkala）一座加油站發生爆炸，即時傳出有5死10傷，目前死亡人數已上升至10人。
火勢一度蔓延至500平方米
當地時間27日晚間，俄羅斯高加索地區達吉斯坦共和國的一座加油站突然爆炸，隨後起火，火勢一度蔓延至500平方米的範圍，有兩輛汽車和一輛卡車被摧毁。
俄羅斯緊急狀況部在聲明中表示：「俄羅斯緊急狀況部救援人員從瓦礫堆中救出另一名罹難者。根據最新消息，目前已造成21人受傷，其中10人死亡，其中包括兩名兒童。」目前有119名消防人員和27台設備在現場灌救中，據悉火勢已獲得控制，但尚未撲滅。
達吉斯坦接連發生悲劇
從網上流傳的影片可以看到，其中一座加油站建築被炸塌一半，地上到處都是燃燒的火苗。當局還沒有公布爆炸原因，俄羅斯調查委員會對可能違反安全規定的行為立案調查。
近幾個月來，達吉斯坦接連發生悲劇。 6月23日，恐怖分子襲擊傑爾賓特（Derbent）和馬哈奇卡拉的東正教教堂、猶太教堂以及交警哨所，造成22人死亡。8月時，馬哈奇卡拉郊區的另一處加油站發生爆炸後起火燃燒，當時造成37人死亡和119人受傷。
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There was a large explosion in Makhachkala, Dagestan Republic, Russia. It is being claimed that a petrol station exploded after a fire began on the premises. pic.twitter.com/w99P0nVV7G— raging545 (@raging545) September 27, 2024