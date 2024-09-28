俄羅斯加油站爆炸引發大火　至少10死21傷

俄羅斯達吉斯坦共和國（Dagestan）的行政中心馬哈奇卡拉市（Makhachkala）一座加油站發生爆炸，即時傳出有5死10傷，目前死亡人數已上升至10人。

火勢一度蔓延至500平方米

當地時間27日晚間，俄羅斯高加索地區達吉斯坦共和國的一座加油站突然爆炸，隨後起火，火勢一度蔓延至500平方米的範圍，有兩輛汽車和一輛卡車被摧毁。

俄羅斯緊急狀況部在聲明中表示：「俄羅斯緊急狀況部救援人員從瓦礫堆中救出另一名罹難者。根據最新消息，目前已造成21人受傷，其中10人死亡，其中包括兩名兒童。」目前有119名消防人員和27台設備在現場灌救中，據悉火勢已獲得控制，但尚未撲滅。