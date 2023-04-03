俄羅斯博客被炸死｜反戰女子遭拘捕　被拍到捧著紙箱入咖啡店(有片)

俄羅斯軍事博客塔塔爾斯基(Vladlen Tatarsky)遭炸死轟動俄羅斯，街上監控鏡頭拍到一名穿黑衣大褸的高挑女子捧著一個紙箱，從容不迫地步入咖啡店。俄通訊社稱，一名叫Darya Tryopova的26歲聖彼得堡女子被捕，懷疑涉及這宗爆炸案，並指她曾因參與反戰示威被捕。俄羅斯反恐部門今日發聲明，聲稱烏克蘭特種部隊的特工，以及與在囚俄反對派領袖納瓦爾尼有聯繫的人參與今次爆炸。聲明指，Tryopova是納瓦爾尼反貪基金的活躍支持者。烏克蘭否認與爆炸有關，指是俄羅斯「國內鬼打鬼」。有報道指，Tryopova在寓所被捕時已剪掉事發時所留的長髮，並稱自己遭「設局」，並不知道拿給塔塔爾斯基的雕塑藏炸藥。

俄羅斯博客被炸死｜疑兇曾笑說守衛擔心半身像是炸彈

塔塔爾斯基事發時在咖啡店內與支持者會面，目擊者稱，一名女子自稱是Nastya，在討論環節時與塔塔爾斯基有問有答。期間Nastya稱，造了一個塔塔爾斯基的半身像，但守衛擔心那可能是炸彈，叫她將其放在門口。Nastya與塔塔爾斯講笑話一片歡樂，然後去門口拿起那半身像送給塔塔爾斯。報道指，塔塔爾斯拿起半身像一陣後將其放在身旁的枱面上，未幾便發生爆炸。

目擊者形容在場人士恐慌逃生，部分人被玻璃所傷，不少人身上披血。另一目擊者稱，與那名可疑女子同坐一桌，當兩人目光接觸時，那女子望向另一處。她送塔塔爾斯半身像後改坐到靠窗處，忘記拿走桌上的電話。另一在場人士指，那名女子外表看來與普通人無異。俄媒稱，調查員正調查半身像是否藏有炸藥，也調查炸藥是否早已藏在店內。當局指，爆炸除了造成塔塔爾斯基身亡外，另有約30人受傷，當中19人送院，部分人情況嚴重。