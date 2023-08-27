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國際
2023-08-27 22:17:59

俄羅斯反政府女記者德國搭火車時胃痛「失魂」 疑遭克宮落毒

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科斯秋琴科症狀持續，需留院治療。(互聯網)

科斯秋琴科症狀持續，需留院治療。(互聯網)

俄羅斯女記者科斯秋琴科(Elena Kostyuchenko)雖有4名同事因做出不利克里姆林宮的報道而被謀殺，但她去年在前往德國柏林的列車上身體不適，還沒想過自己是中毒。德國檢察部門正在調查此事。

科斯秋琴科接受路透社訪問時說：「當你在俄羅斯擔任調查記者時，總得時時提防，事事注意。但我身在歐洲，就會完全忘記相關的安全措施。」

德國檢方正在調查科斯秋琴科去年10月之所以生病，是不是因為涉及企圖謀殺。她目前已躲起來。

科斯秋琴科當日從慕尼黑坐火車到柏林途中，突然無法辨方向及胃痛，之後症狀持續了數星期。當她意識到自己可能是中毒，已經太遲，無法鑑定可能是哪些毒素。

手指腫脹像香腸

科斯秋琴科身體出現腫脹等症狀，「我不得不摘下戒指，因為手指看起來像香腸」。幾個月後，她仍感到筋疲力竭，每天只能工作3小時。

過去，就有不少俄羅斯總統普京居於國外的敵人遭下毒，包括倖存的前特務斯克里帕爾(Sergei Skripal)和在倫敦被毒殺的利特維年科(Alexander Litvinenko)。還有一名前車臣叛軍在柏林身亡，德國法院稱那是俄羅斯政府下令的暗殺事件。克里姆林宮一一否認涉及這些謀殺事件。

 

科斯秋琴科曾揭露俄羅斯在烏克蘭涉及戰爭罪行。(互聯網)

科斯秋琴科曾揭露俄羅斯在烏克蘭涉及戰爭罪行。(互聯網)

普京不會原諒叛徒

科斯秋琴科說：「這符合普京的說法，即不能原諒叛徒。不過我始終未與特務單位合作過，而且我當時認為自己身在在歐洲，所以是安全的。」

過去，俄羅斯反政府活躍分子和記者，曾將歐盟各國首都視為避風港，但如今他們也可能在海外成為暗殺目標，這是令人震驚的變化。

身在歐洲 放下戒心

科斯秋琴科曾揭露俄羅斯在烏克蘭涉及戰爭罪行，她說：「當我身在歐洲時，完全忘了相關的安全措施，例如我在討論慕尼黑的行程時，就用了FacebookMessenger。」當醫生告訴她可能是中毒，她的第一個反應是笑了出來。

同期3名女記者遭落毒

當時幾乎在同一時期有3名俄國獨立女記者在國外被下毒，她們出現的症狀都很相似。

柏林檢方發言人上周五表示：「我們可以證實，正針對科斯秋琴科被企圖謀殺的案件進行調查。」

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