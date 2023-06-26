俄羅斯叛亂閃電結束 與普京達協議 華格納領袖往白俄

協助俄羅斯攻打烏克蘭的僱傭兵組織華格納集團(Wagner group)掉轉槍頭攻打莫斯科震撼國際，但這場俄羅斯近代最大政治危機、總統普京掌權逾20年來史無前例的挑戰在24小時內閃電結束。傳出華格納逼近莫斯科200公里內後，克里姆林宮突宣布，在白俄羅斯總統盧卡申科調停下，與華格納創辦人普里戈津達成協議，普里戈津將往白俄羅斯，他和參與叛亂的華格納戰鬥人員不會遭調查和起訴。危機似乎解除，但外界質疑普京的管治權力會否受損，事件也暴露俄羅斯國防安全弱點。至於普里戈津，未知他到白俄後會否出任要職。

62歲的普里戈津是普京的長期戰友，曾被定罪坐監，因與普京關係緊密被稱為「普京大廚」，但他最近頻頻批評俄羅斯軍方高層在烏克蘭戰爭中的指揮無能，包括防長紹伊古。他上周五深夜向他們宣戰，透過錄音講話斥俄軍方將領「邪惡」，摧毀華格納戰士，摧毀數以萬計俄士兵，他們將受到懲罰，並無將矛頭指向普京。俄軍車不久後駛離莫斯科國防部前往布防。他發表講話數小時後，華格納武裝分子閃電推進到頓河畔羅斯托夫市，並用軍車包圍俄軍南部軍區司令部，圍觀市民感震驚，武裝分子並在街上巡邏，坦克包圍政府設施。普里戈津宣布他控制南部軍區司令部，與俄副防長會面。

俄羅斯總統普京

24小時內進逼莫斯科200公里內 局勢迅速升級，莫斯科氣氛緊張，普京在當地周六早上10時向全國發表講話，指華格納的行動為武裝叛亂，揚言會懲罰叛亂者。他指俄羅斯的存亡受到威脅，並與1917年引致俄國革命的危機相提並論。形勢危急下，莫斯科市長宣布，因反恐行動周一全巿停工，並暫停戶外大型公眾活動截至7月1日。俄軍也在通往莫斯科的道路設路障布防，迎戰駛往莫斯科的華格納兵團。車臣稱，該國派出最少3,000名精銳部隊到莫斯科守護。事件之後卻有戲劇性發展，普里戈津突然宣布他的戰士已掉頭返回駐紮軍營，是為了避免流血衝突，還宣稱在過去24小時其戰士已進入莫斯科200公里範圍內。

盧卡申科

白俄總統調停 莫斯科昨市面平靜

不久後，白俄政府宣布，在普京同意下總統盧卡申科介入調停，並與普里戈津會談，後者接受盧卡申科的建議，暫停在俄羅斯境內推進，換取華瓦格納僱傭兵獲安全保障。普里戈津與華格納戰士也在周六深夜離開頓河畔羅斯托夫。普京在普里戈津「撤兵」後並未有發表講話。克里姆林宮發言人拒絕評論，俄方是否向普里戈津「退讓」。而防長紹伊古未知會否受事件影響。隨著危機解除，俄央行昨日稱股票交易所、銀行和金融機構周一會運作如常。莫斯科昨日市面也見平靜，但政局未明。

普里戈津