俄羅斯向貨船開火　退出黑海糧食協議以來首次(有片)

俄羅斯一艘軍艦週日(13日)在黑海西南部向一艘行駛中的外國貨船鳴槍示警，這是俄羅斯自上月退出黑海糧食協議以來，首次向海上商船開火。俄軍其後以直升機登船檢查後放行。
俄羅斯7月停止參與黑海穀物協議，該協議允許烏克蘭通過黑海出口農產品。俄羅斯就事件發聲明表示，該艘名為「Sukru Okan」的貨船懸掛帛琉國旗、正駛向烏克蘭港口Izmail。聲明指，由於船長未回應停船受查的要求，俄方巡邏艦「Vasily Bykov」為強迫船停下，被迫開火警告。俄羅斯軍方其後以一架Ka-29直升機登船檢查，其後准許貨船繼續航程。網上影片顯示，多名船員平排坐在貨船頂，有直升機飛近，接走多名俄軍。
烏克蘭總統辦顧問批屬海盜行為
Refinitiv的船運數據顯示，「Sukru Okan」目前位於保加利亞海岸附近，正駛向羅馬尼亞港口Sulina。土耳其國防部一名官員表示，獲知有一艘前往羅馬尼亞的船隻發生事件，當局正進行調查。
烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)批評，事件明顯違反了國際海洋法，是海盜行為，也是針對第三國民用船隻的犯罪行為。總統澤連斯基在夜間視頻講話中則沒有提及相關事件。
The video of how Russian marines landed today on the Palau-flagged #SukruOkan merchant vessel and almost crashed their helicopter. They landed on this vessel for a quick search after their patrol ship Vasily Bykov had fired automatic weapons. The incident happened in the Black… pic.twitter.com/7yG8UTDSKZ— Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) August 14, 2023