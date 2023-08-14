俄羅斯向貨船開火　退出黑海糧食協議以來首次(有片)

俄羅斯一艘軍艦週日(13日)在黑海西南部向一艘行駛中的外國貨船鳴槍示警，這是俄羅斯自上月退出黑海糧食協議以來，首次向海上商船開火。俄軍其後以直升機登船檢查後放行。

俄羅斯7月停止參與黑海穀物協議，該協議允許烏克蘭通過黑海出口農產品。俄羅斯就事件發聲明表示，該艘名為「Sukru Okan」的貨船懸掛帛琉國旗、正駛向烏克蘭港口Izmail。聲明指，由於船長未回應停船受查的要求，俄方巡邏艦「Vasily Bykov」為強迫船停下，被迫開火警告。俄羅斯軍方其後以一架Ka-29直升機登船檢查，其後准許貨船繼續航程。網上影片顯示，多名船員平排坐在貨船頂，有直升機飛近，接走多名俄軍。