俄羅斯堪察加半島7級地震引發火山爆發 火山灰噴上8公里(有片)

俄羅斯遠東堪察加半島( Far East Kamchatka Peninsula)附近海域周日早上發生黎克特制7級地震，首府堪察加彼得巴甫洛夫斯克(Petropavlovsk-Kamchatsky)等沿岸地區均有震感。室內監控鏡頭的片段顯示，地震一刻搖晃約20秒。當局稱，地震沒有造成嚴重傷亡和破壞，暫未傳出災情。島上的火山則在地震發生不久後爆發，火山灰噴至約8公里上空，並且噴出熔岩，無造成傷亡。