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國際
2024-08-18 19:19:13

俄羅斯堪察加半島7級地震引發火山爆發 火山灰噴上8公里(有片)

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火山爆發

俄羅斯堪察加半島7級地震引發島上活躍火山爆發。(互聯網)

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俄羅斯遠東堪察加半島( Far East Kamchatka Peninsula)附近海域周日早上發生黎克特制7級地震，首府堪察加彼得巴甫洛夫斯克(Petropavlovsk-Kamchatsky)等沿岸地區均有震感。室內監控鏡頭的片段顯示，地震一刻搖晃約20秒。當局稱，地震沒有造成嚴重傷亡和破壞，暫未傳出災情。島上的火山則在地震發生不久後爆發，火山灰噴至約8公里上空，並且噴出熔岩，無造成傷亡。

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俄羅斯地震｜堪察加半島有逾24個活躍火山

地震發生在當地時間周日早上7時10分(香港時間凌晨3時10分、莫斯科時間周六晚10時10分)，震央位於堪察加彼得巴甫洛夫斯克東南面118公里，震源深度約50公里。俄羅斯當局指震度為7級，歐洲地中海地震中心則指是7.2級。俄當局稱，之後發生多次餘震，最高5級，但大部分難以察覺。美國國家氣象局位於檀香山的太平洋海嘯預警中心，一度發出海嘯警報，之後解除。俄羅斯當局則未有發出海嘯警報。堪察加半島位處太平洋地震活躍區「環太平洋火山帶」(Ring of Fire)，島上有超過24個活躍火山。

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地震一刻

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