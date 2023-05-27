俄羅斯夜襲烏克蘭　第聶伯羅診所遭飛彈擊中　至少2死31傷

俄羅斯26日凌晨對烏克蘭發動空襲，第聶伯羅（Dnipro）的一間診所被擊中。（圖／美聯社）

俄羅斯26日凌晨對烏克蘭發動空襲，出動17枚不同型號導彈及31架自殺式無人機。烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）一間診所被擊中，這次空襲造成至少2人死亡與31人受傷。

69歲男子路過城市遇空襲喪生

《CNN》報道，烏克蘭空軍表示，俄羅斯使用了17枚不同型號導彈及31架自殺式無人機，並使用S-300/S-400防空導彈系統對第聶伯羅與哈爾科夫（Kharkiv）地區進行了襲擊。烏克蘭空軍稱擊落全數來襲巡航導彈，在哈爾科夫州及第聶伯羅彼得羅夫斯克州上空截擊部分來襲防空導彈及自殺式無人機。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長賴薩克（Sergiy Lysak）在Telegram發文寫道，「第聶伯羅市有23人受傷」，且一名69歲的男子在空襲時剛好路過這座城市而不幸喪生，另有一名男子的屍體「從廢墟被拉出來」。據第聶伯羅地區委員會主席盧卡舒克 (Mykola Lukashuk) 稱，這場的轟炸造成約31人受傷，其中包括8名醫生2名兒童，16名傷者被送往醫院，其他人正在接受門診治療。